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【美國通脹】耶倫承認錯判通脹走勢　稱降低物價是首要任務

環球政經 23:03 2022/06/01

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美國財長耶倫（Janet Yellen）周二（31日）表示，她過去對通脹路徑的預計是錯誤的，並重申抑制物價上漲是總統拜登（Joe Biden）的首要任務。

耶倫接受有線新聞網絡（CNN）訪問時稱，她在過去一年的公開發言中淡化通脹所造成的威脅是錯誤的。並表示，俄羅斯入侵烏克蘭到中國最近因疫情而採取的封控措施，令經濟出現了意料之外的衝擊，推高了能源和食品價格，供應瓶頸嚴重影響經濟。

耶倫表示，壓抑通脹是拜登首要任務，並指拜登支持聯儲局的應對策略。她指，最近通脹數據的下降令人鼓舞，但由於歐盟正在推動禁運進口俄羅斯石油，油價仍然居高不下，不能排除進一步的經濟衝擊。

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責任編輯：黃苑筠

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經濟 疫情 耶倫 石油 拜登 烏克蘭 歐盟 俄羅斯 通脹 美國聯儲局

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