【元宇宙】Meta告別「FB」　6月9日起股票代碼改為「META」

Facebook母企Meta（美：FB）周二 （1日）宣布， 6月9日開市前，公司股票代碼將由「FB」 改為「META」，完全擺脫其作為社交平台Facebook的色彩。

為了突出未來專注於元宇宙（metaverse）發展，Meta於去年10月由Facebook改名，稱這是彰顯其超越社交媒體的雄心的一部分。

當時，Meta表示將從12月1日起將其股票代碼更改為「MVRS」。但其後該公司把改變代碼一事延後到今年第一季。

股票代碼「META」原由Roundhill Ball旗下的元宇宙ETF所使用，Roundhill於今年初宣布放棄「META」，把股票代號改為「METV」。

【延伸閱讀】 瑞銀推薦16隻 內地經濟復甦潛在受惠股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

同場加映：【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠