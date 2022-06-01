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【元宇宙】Meta告別「FB」　6月9日起股票代碼改為「META」

環球政經 23:16 2022/06/01

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Facebook母企Meta（美：FB）周二 （1日）宣布， 6月9日開市前，公司股票代碼將由「FB」 改為「META」，完全擺脫其作為社交平台Facebook的色彩。

為了突出未來專注於元宇宙（metaverse）發展，Meta於去年10月由Facebook改名，稱這是彰顯其超越社交媒體的雄心的一部分。

當時，Meta表示將從12月1日起將其股票代碼更改為「MVRS」。但其後該公司把改變代碼一事延後到今年第一季。

股票代碼「META」原由Roundhill Ball旗下的元宇宙ETF所使用，Roundhill於今年初宣布放棄「META」，把股票代號改為「METV」。

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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