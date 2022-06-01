數碼港「創客中國」國際中小企業創新創業大賽香港分站賽接受報名　勝出3隊有機會進軍大灣區市場

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數碼港的2022「創客中國」國際中小企業創新創業大賽香港分站賽6月1日起開始接受報名，7月8日截止，並擬於8月舉辦香港分站賽決賽，以挑選優秀創科團隊今年下旬代表香港參加國家級創業大賽「創客中國—國際中小企業創新創業大賽決賽」。
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今年的「香港分站賽」，被列為祝賀香港回歸25周年推動香港創新科技發展活動之一。參賽企業範疇涵蓋10大創新科技領域，包括金融科技、物聯網、人工智能與大數據、新一代信息技術、新材料、新能源與節能環保、數碼娛樂與電子競技軟件，以及3個優化類別包括「工業互聯網與先進製造」、「生物醫藥與科技」及「智慧生活、出行與護理」。
入圍十強的參賽隊伍，將可獲大灣區投資者及企業，進行一對一項目對接洽談環節、「數碼港培育計劃」的面試機會、3個月免費使用數碼港Smart-Space，以及由天使投資基金會提供的1年外聘財務總監服務。
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勝出香港分站賽的冠亞季軍代表將於今年下旬晉級在中國内地舉行的「創客中國國際中小企業創新創業大賽決賽」，代表香港出賽，與其他3個分站賽區包括中東歐、東盟及日韓、澳門爭取進軍大灣區市場的支援，包括內地投資者對接、進駐內地創業園區及成果轉化指導等。
數碼港首席公眾使命官陳思源表示，「香港分站賽」已舉辦了三屆，每年均獲得多間本地大學及超過40個工商、創科組識支持。賽事能夠為中小企業和初創提供項目孵化、交流展示及與內地企業意向融資平台，從而發掘和培育香港創科優秀項目，打通教育、科技與經濟，達至「官產學研」協同聯動，加快創新成果落地轉化。
責任編輯：梁巧恩