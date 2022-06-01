【中國經濟】國務院常務會議：支持基建　要調增政策性銀行8000億元人幣信貸額度

據央視網消息，國務院總理李克強今主持召開國務院常務會議，部署加快穩經濟一攬子政策措施落地生效。會議指出，對金融支持基礎設施建設，要調增政策性銀行8000億元人民幣信貸額度。新增1400多億元人民幣留抵退稅，要在7月份退到位。

會議指出，按照中央經濟工作會議和《政府工作報告》總體思路、政策取向推出穩經濟一攬子政策措施，主要是對政策實施提速增效。下一步，要對政策再作全面篩查、細化實化，讓市場主體和人民群眾應知盡知、應享盡享。對符合條件的失業農民工，無論是否參加失業保險，都要發放臨時補助或救助。

支持平台企業合法合規境內外上市

此外，要堅持用改革舉措、市場化辦法解難題，深化「放管服」（簡政放權、加強監管、優化服務）改革。推進政策「非申即享」。對復工達產要強化重點企業「點對點」幫扶。對投資項目，各地各相關部門都要建立台帳，推動盡快開工。落實支持平台企業合法合規境內外上市等舉措。

相關文章：

【中國經濟】 國務院印發紮實穩住經濟一攬子政策措施 包括六個方面33項措施 主要為退稅降費、增加補貼及延遲交費

【中國經濟】財政部：加快財政支出進度 擴大地方政府專項債支持範圍