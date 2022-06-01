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【中國經濟】國務院常務會議：支持基建　要調增政策性銀行8000億元人幣信貸額度

股市 21:24 2022/06/01

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據央視網消息，國務院總理李克強今主持召開國務院常務會議，部署加快穩經濟一攬子政策措施落地生效。會議指出，對金融支持基礎設施建設，要調增政策性銀行8000億元人民幣信貸額度。新增1400多億元人民幣留抵退稅，要在7月份退到位。

會議指出，按照中央經濟工作會議和《政府工作報告》總體思路、政策取向推出穩經濟一攬子政策措施，主要是對政策實施提速增效。下一步，要對政策再作全面篩查、細化實化，讓市場主體和人民群眾應知盡知、應享盡享。對符合條件的失業農民工，無論是否參加失業保險，都要發放臨時補助或救助。

支持平台企業合法合規境內外上市

此外，要堅持用改革舉措、市場化辦法解難題，深化「放管服」（簡政放權、加強監管、優化服務）改革。推進政策「非申即享」。對復工達產要強化重點企業「點對點」幫扶。對投資項目，各地各相關部門都要建立台帳，推動盡快開工。落實支持平台企業合法合規境內外上市等舉措。

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經濟 中國市場 財政政策 金融 李克強

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