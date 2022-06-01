【消費情報】九巴club1933大抽獎送百份獎品 包括iPhone 13 Pro Max及PS5 可享免費一年搭九巴

載通（00062）旗下的九巴宣布，旗下的會員計劃club1933推出「加『友』打打氣大抽獎」，乘客只要在本月30日或之前登記成為club1933會員，新會員及現有會員均自動享有抽獎機會，獎品包括「一年免費搭九巴」（即13張連續「九巴月票」）連九巴限量版八達通卡，以及多款熱門的數碼電子產品等等部禮物數目多達100份。會員如推薦親友成為club1933新會員，更可獲額外抽獎機會，推薦越多，中獎機會越高。

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club1933推出「加『友』打打氣大抽獎」，名額一百個，部份豐富獎品包括︰

Apple iPhone 13 Pro Max (256GB)

Sony PlayStation 5

Apple iPad Air（第5代）

Dyson Purifier Cool Formaldehyde二合一甲醛空氣清新機TP09

Nintendo Switch （OLED款式）

「一年免費搭九巴」連九巴限量版八達通卡

九巴限量版八達通卡連九巴月票

1,000分club1933會員積分

參加者需於2022年6月30日或之前，登記成為club1933的會員，便可自動享有1次抽獎機會。此外，club1933會員推薦親友，於本月30日或之前成為club1933會員，可獲額外一次抽獎機會；成功推薦兩位親友，更可獲額外2次機會，如此類推，抽獎機會不設上限，受薦人只需於專頁內輸入推薦人的club1933會員編號，推薦人便可享額外中獎機會。

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抽獎將於今年7月4日舉行，結果同日在九巴應用程式《App1933》公布，並於7月8日刊載於《星島日報》及《英文虎報》。

九巴乘客只要登記成為club1933會員，每次乘搭巴士均可賺積分，換取會員專屬禮遇，包括九巴口罩、新冠快速抗原檢測試劑、巴士模型等，更可享多項會員限定優惠，包括餐飲、酒店住宿及娛樂優惠等。新登記會員可獲贈200分迎新積分，搭得愈多，獎賞愈多。

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責任編輯：嚴浩文