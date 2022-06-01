【消費情報】附實景打卡圖！YOHO MALL「夏日樂悠遊．Animall奇遇記」 4米高長頸鹿 x 4.2米巨型午睡熊坐陣

夏日將至，YOHO MALL由即日起至7月31日，推出「夏日樂悠遊．Animall奇遇記」主題活動，當中設有4大動物趣拍區，多隻呆萌動物穿插於商場室內及戶外園林，包括於露天廣場午睡的4.2米「Chill懶午睡熊」、地下園林的4米「沒所謂長頸鹿」、3隻呆萌大師「『唔係啩』樹熊」及於白鷺花園嘆世界的「耍廢河馬君與海豹們」，陪伴大家「Chill」住迎接寫意夏日。

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商場亦會於假日推出「WILD-PET週末市集」，當中匯集超過40個日台及本地戶外用品潮牌及寵物精品品牌，如Belmont、Decorum Tentals、Camping Waku及「集棄場」等；寵物主題則有手工外衣品牌Sweet Doggg Handmade、手工頸繩品牌Momomade及客製獨一無二精品的Mews Collections等，最啱一眾毛孩主子及喜愛戶外活動的大家搜羅心水精品。

商場同時推出了大電視互動遊戲，讓訪客以手機與大電視互動玩遊戲，競逐豐富獎品。全新元朗出遊天書《YOHO Zine》亦已出版，為大家設計一天出遊行程，由商場出發輕鬆騎單車到訪鄰近景點，深度遊覽與眾不同的新界西，與閨蜜及三五知己「Chill」住玩。

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責任編輯：嚴浩文