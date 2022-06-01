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受惠於疫情減退和政府發放消費券　本港4月零售業總銷貨額止跌反升11.7%

理財智慧 19:38 2022/06/01

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政府統計處今日（1日）發表，今年4月的零售業總銷貨價值的臨時估計為302億元，按年上升11.7%。今年３月的零售業總銷貨價值的修訂估計，較去年同月下跌13.8%。與2021年同期比較，今年首4個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌3.1%。

最新零售業總銷貨價值中網上銷售佔8.2%，４月的零售業網上銷售價值的臨時估計為25億元，較2021年同月上升34.8%。今年3月的零售業網上銷售價值的修訂估計，較2021年同月上升31.2%。與2021年同期比較，今年首4個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升36.0%。

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　按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年4月與2021年4月比較，超級市場貨品的銷貨價值上升5.8%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值上升40.9%）；其他未分類消費品（上升11.5%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（上升13.9%）；食品、酒類飲品及煙草（上升4.0%）；百貨公司貨品（上升10.7%）；藥物及化妝品（上升18.5%）；傢具及固定裝置（上升27.5%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升13.2%）；中藥（上升27.1%）；以及眼鏡店（上升17.2%）。

另一方面，今年4月與去年同月比較，服裝的銷貨價值下跌0.3%。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌1.4%）；燃料（下跌0.0%）；以及書報、文具及禮品（下跌10.5%）。

政府發言人表示，受惠於本地疫情減退和政府發放第一期消費券，零售業總銷貨價值在連續2個月按年下跌後，在4月顯著回升11.7%。展望未來，發言人指出只要本地疫情維持穩定，零售業應可繼續復蘇。消費券計劃及政府推出的其他措施將為消費需求提供進一步支持。

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撰文 : 陳楚琨

電子消費券 疫情 經濟 食品 銷售 政府統計處 零售 香港

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