【3D打印】瑞士研究人員開發新型3D打印機　完工時間由10分鐘變20秒

▲ 士洛桑聯邦理工學院（EPFL）的工程學院應用光子器件實驗室（LAPD）開發了一種新型3D打印機。（EPFL官網截圖）

3D打印愈來愈普及，被廣泛利用於不同範疇上。瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）的工程學院應用光子器件實驗室（LAPD）開發了一種新型3D打印機，能夠在不透明樹脂中瞬間製造物體。

洛桑聯邦理工學院稱，該新型3D打印機是世界上最快的打印機之一。傳統的3D打印技術是在基體上黏貼材料，然後凝固。EPFL應用光子設備實驗室教授Christophe Moser表示，新型3D打印機的原理是將樹脂倒在容器後旋轉，然後用不同角度照射容器，當樹脂中積累的能量超過某一特定水平的地方就能固化，可以生產與現有3D打印技術相同解像度的物體。

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這種新技術幾乎適用於所有形狀的物體。研究團隊在20秒內製作了一個小型《星球大戰》尤達（Yoda）大師雕像，而傳統的3D打印技術需要用到10分鐘才能完成。

研發過程並非一帆風順，EPFL應用光子設備實驗室博士Antoine Boniface表示，新型打印技術只能在光線沒有偏離直線下，穿過樹脂才有效。因此，研究團隊只能使用透明樹脂作實驗，因爲帶有顔色的東西如生物醫學行業使用的不透明樹脂，在傳播光的期間會不暢順，難以集中足夠能力來固化物質。

研究團隊後來提出解決方法，計算光線通過樹脂的路徑及光線失真度，然後對打印機進行編程，使其在運行時自動校正光線。

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新的3D打印技術可用於生產生物材料，例如人工動脈和其他身體部位。現時，研究團隊仍在調整技術，以便一次打印多種材料，而且將打印機的解像度從10分之1毫米提高至1微米。

責任編輯：吳嘉雯

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