  • 32°C
香港時間 : 2022604日 (六) 16:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【3D打印】瑞士研究人員開發新型3D打印機　完工時間由10分鐘變20秒

16:00 2022/06/04

分享：

分享：

士洛桑聯邦理工學院（EPFL）的工程學院應用光子器件實驗室（LAPD）開發了一種新型3D打印機。（EPFL官網截圖）

3D打印愈來愈普及，被廣泛利用於不同範疇上。瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）的工程學院應用光子器件實驗室（LAPD）開發了一種新型3D打印機，能夠在不透明樹脂中瞬間製造物體。

洛桑聯邦理工學院稱，該新型3D打印機是世界上最快的打印機之一。傳統的3D打印技術是在基體上黏貼材料，然後凝固。EPFL應用光子設備實驗室教授Christophe Moser表示，新型3D打印機的原理是將樹脂倒在容器後旋轉，然後用不同角度照射容器，當樹脂中積累的能量超過某一特定水平的地方就能固化，可以生產與現有3D打印技術相同解像度的物體。

【電子支付】覆蓋9成本地餐廳　AlipayHK疫下線上落單交易增逾3倍

【蘋果動向】未來或有新功能？　外媒爆蘋果新專利為Apple Watch安裝「錶冠鏡頭」

這種新技術幾乎適用於所有形狀的物體。研究團隊在20秒內製作了一個小型《星球大戰》尤達（Yoda）大師雕像，而傳統的3D打印技術需要用到10分鐘才能完成。

研發過程並非一帆風順，EPFL應用光子設備實驗室博士Antoine Boniface表示，新型打印技術只能在光線沒有偏離直線下，穿過樹脂才有效。因此，研究團隊只能使用透明樹脂作實驗，因爲帶有顔色的東西如生物醫學行業使用的不透明樹脂，在傳播光的期間會不暢順，難以集中足夠能力來固化物質。

研究團隊後來提出解決方法，計算光線通過樹脂的路徑及光線失真度，然後對打印機進行編程，使其在運行時自動校正光線。

【網絡安全】針對軟件供應鏈網絡攻擊增　報告：大多數企業毫無準備

新的3D打印技術可用於生產生物材料，例如人工動脈和其他身體部位。現時，研究團隊仍在調整技術，以便一次打印多種材料，而且將打印機的解像度從10分之1毫米提高至1微米。

責任編輯：吳嘉雯

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【科技新知】3D打印製作可彎曲OLED屏幕　打印技術突破
2022/01/11
【科技新知】3D打印製作可彎曲OLED屏幕　打印技術突破
【3D測量】Epic Games推出RealityScan　可用iPhone拍出3D模型
2022/04/05
【3D測量】Epic Games推出RealityScan　可用iPhone拍出3D模型
【3D打印】拜登政府禁商店　出售3D打印槍械
2022/04/12
【3D打印】拜登政府禁商店　出售3D打印槍械
【3D打印】中國工程師用AI配合3D打印　料2024年組成大壩
2022/05/11
【3D打印】中國工程師用AI配合3D打印　料2024年組成大壩

你可能感興趣

【科技新知】3D打印製作可彎曲OLED屏幕　打印技術突破
11:53 2022/01/11
【科技新知】3D打印製作可彎曲OLED屏幕　打印技術突破
【3D測量】Epic Games推出RealityScan　可用iPhone拍出3D模型
12:00 2022/04/05
【3D測量】Epic Games推出RealityScan　可用iPhone拍出3D模型
【3D打印】拜登政府禁商店　出售3D打印槍械
14:15 2022/04/12
【3D打印】拜登政府禁商店　出售3D打印槍械
移動裝置 科技產品 瑞士 打印機 3D打印

下一篇文章

【網絡安全】數碼交易增致詐騙案急升　專家揭三大常見手法籲防禦
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】1年港元定存息最高2.4厘 5月首現破頂息
【港元定存】1年港元定存息最高2.4厘 5月首現破頂息
【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 月結前各行加息搶存
【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 月結前各行加息搶存
【港元定存】港元定存最高6.8厘 半年結前搶存戰升級
【港元定存】港元定存最高6.8厘 半年結前搶存戰升級
【港元定存】9個月港元定存息最高2.2厘 特別存期變新戰場
【港元定存】9個月港元定存息最高2.2厘 特別存期變新戰場
【美元定存】1年美元定存息最高2.6厘 大小港銀齊加息搶存
【美元定存】1年美元定存息最高2.6厘 大小港銀齊加息搶存
【人幣定存】人幣短存最高息13.88厘 滙價反彈財息兼收
【人幣定存】人幣短存最高息13.88厘 滙價反彈財息兼收
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款