【ESG】屈臣氏更新可持續發展目標　冀2030年降溫室氣體排放量五成

▲ 屈臣氏更新可持續發展目標 冀2030年降溫室氣體排放量五成

為加快可持續發展步伐，屈臣氏集團宣布，制定全新可持續發展目標，包括以2018年為基準，於2030年，減少範疇1及2溫室氣體排放量50%、以及以每元經濟附加值計算，減少範疇3（來自採購商品和服務以及上游運輸和分銷）的溫室氣體排放量58%。同時，屈臣氏目標於2027年，承諾33%的供應商將根據科學基礎減量目標（SBTs）減少來自採購商品和服務以及上游運輸和分銷的溫室氣體排放。

屈臣氏集團於2019年公布溫室氣體減排目標，計劃於 2030 年前減少範疇1及2的溫室氣體排放量四成（以 2015 年為基準）。集團於2021年底已經提前達到減排 42%，故制定新目標。

屈臣氏集團首席營運總監及集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，集團十分支持聯合國可持續發展目標，在17個可持續發展目標當中，集團現擴大覆蓋範疇至15個，包括使用清潔能源和推動改善氣候行動。

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