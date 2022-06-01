▲ 【領展823業績】領展王國龍：疫後租客生意反彈 仍有空間調整租金 倘有第六波疫情、防疫措施或不用再大幅收緊

領展 （00823） 上財年雖受第五波疫情所困，但全年香港續租租金調整率仍有4.8%。領展行政總裁王國龍指出，集團已經歷了3年非常難傾租約的時間，現時續租租金調整率回復正數很開心，隨租客生意反彈，本港零售市道做得更好，領展仍有空間調整租金。

王國龍稱，現時商場人流已回到疫情前約逾九成水平，過去一周停車場取飛數目亦已回到歷史新高逾九成，領展及租客均有信心，但基於領展的分成租金佔比不多，一般租金期為3年，所以即使市況轉好，對集團租金收入不會即時反映，過去數年的低租金影響料會持續一段時間，收入反彈不會那麼快。

王國龍：整體欠租情況不多

對於政府早前禁止業戶對特定行業的租金追租，王國龍稱，租戶有「租金還是要交」的概念，因此整體欠租情況不多，而欠租較多出現於早前受政府防疫措施影響行業，如健身行業，但集團會體諒相關情況，同時仍對某些經營困難的租戶給予租金援助。

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對於本港會否爆發第六波疫情，主席聶雅倫稱，集團會密切留意事態發展，並保持審慎。王國龍補充，參照外國經驗，Omicron肆虐後，即使再有新一輪疫情都不會很嚴重，對社會影響不大，或許屆時防疫措施不用像第五波般大幅收緊。

停車場業務增長仍未見頂

領展過去一年收購多項物流資產，聶雅倫指出，物流與零售業務非常貼近，因此未來會繼續發展相關業務，領展在物流地產板塊目前仍屬起始學習階段。

王國龍又稱，停車場業務增長仍未見頂，因每年會有新駕駛執照增加，預計停車場業務將持續增長，同時領展會增加電動車充電設施。

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