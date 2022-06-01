▲ 【電動車】小鵬汽車：5月交付逾1萬輛智能電動車 按年增78%

小鵬汽車 （09868） （美：XPEV）公布，今年5月共交付10,125輛智能電動車，按年增長78%。5月份交付量包括 4,224輛小鵬P7智能轎跑，3,686輛小鵬P5智能家轎，以及2,215輛G3i緊湊型智能SUV系列。

截至今年5月31日，今年累計交付達到53,688輛，按年增長122%。隨着供應鏈和中國關鍵製造區域開始逐步復工復產，小鵬汽車在5月中旬恢復肇慶工廠的雙班生產，以加速交付積累的大量在手訂單。

將推應用攝像頭及激光雷達感知能力的自適應巡航

該公司又指，將在產品升級方面持續發力，近期將再通過OTA升級推出行業首個應用攝像頭及激光雷達感知能力的自適應巡航及車道居中輔助功能（即ACC-L及LCC-L）。截至今年4月底，小鵬汽車已在中國營運自營充電站954座，包括774座超充站及180座目的地充電站。

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