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【ESG】屈臣氏集團提早實現減排目標　再制定全新可持續發展目標　

商業 19:10 2022/06/01

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為應對氣候變化，屈臣氏集團在2021年底前已實現早前訂下的溫室氣體減排目標，現進一步宣布全新目標。（屈臣氏提供圖片）

為應對氣候變化，屈臣氏集團在2021年底前已實現早前訂下的溫室氣體減排目標，現進一步宣布全新目標，加快可持續發展步伐，為應對氣候變化出一分力。

【香港經濟】4月零售銷售額反彈11.7%　勝市場預期

屈臣氏集團於2019年公布其溫室氣體減排目標，計劃於2030年前減少範疇1及2的溫室氣體排放量4成（以2015年為基準），於2021年底已經提前達到減排42%，有見及此，集團制定全新溫室氣體減排目標，加快推動可持續發展。

首先，於2030年，減少範疇1及2溫室氣體排放量5成（以2018年為基準）；其次，於2030年，以每元經濟附加值計算，減少範疇3（來自採購商品和服務以及上游運輸和分銷）的溫室氣體排放量58%（以2018年為基準）；最後，於2027年，承諾33%的供應商將根據科學基礎減量目標（SBTs），減少來自採購商品和服務以及上游運輸和分銷的溫室氣體排放。

屈臣氏集團首席營運總監及集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示：「我們亦十分支持聯合國可持續發展目標，在17個可持續發展目標當中，集團現擴大覆蓋範疇至15 個，包括使用清潔能源和推動改善氣候行動」。

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責任編輯：李智美

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