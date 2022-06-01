【零售市道】本港零售數據止跌回升　消費券效應減退後恐打回原形？

▲ 第五疫情靠穩，港府在4月派發消費券及放寬晚市堂食，令月內零售業總銷貨價值按年反彈11.7%。受惠於消費券效應，分析師及業界普遍估計5月份能維持升勢，惟6月或見放緩。（資料圖片）

第五疫情靠穩，港府在4月派發消費券及放寬晚市堂食，令月內零售業總銷貨價值按年反彈11.7%。受惠於消費券效應，分析師及業界普遍估計5月份能維持升勢，惟6月或見放緩。

【香港經濟】4月零售銷售額反彈11.7% 勝市場預期

政府統計處公布4月份零售業總銷貨價值的臨時估計為302億元，由3月份的下跌13.8%，反彈錄得超過1成的按年升幅；表現優於市場預期的下跌7.9%。星展香港經濟師謝家曦指，4月份本港的零售數據優於估計，尤其是大部分時間仍有晚市堂食禁令，反映消費券的效用非常大。

股票市場波動 削減消費力

他相信消費券對5月份的零售數據亦有幫助，料錄得高單位數升幅。不過，環球經濟疲弱、中國經濟亦未見明朗，加上資產市場表現負面，亦令本港零售構成壓力。謝相信，目前本地消費市場仍然靠消費券支撐，料6月數據將會出現輕微回落。

香港零售管理協會同樣表示，面對租金高企，供應鏈和物流受阻導致營運成本持續飆升，加上通脹升溫及加息等影響，均會造成港匯波動和香港股票市場動盪，無可避免會削弱市民的消費力，令業界的營運環境充滿變數。 隨著消費券效應逐步減退，有6成受訪會員表示，5月的生意對比4月已有回落，其中35%的生意更下跌10%至60%。

家電生意飆升、珠寶商料5月生意略升

廚房電器專門店BBE助理營運經理梁啟康透露，4、5月份仍然受消費券的效用帶動，對比去年派發消費券時，交易宗數及金額錄得超過2倍升幅。他估計6月份失去消費券的支撐後，將會失去部分單件大型家電的訂單，主力依靠家居裝修添置電器的需求，料整體生意持平。

以往是零售業「重災區」的珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，在4月份亦錄得近14%的升幅。太子珠寶鐘錶主席兼行政總裁鄧鉅明指，隨著消費券發放及恢復晚市堂食，對整體消費氣氛帶來幫助。加上市民亦憧憬進一步放寬社交距離措施，5月份的消費氣氛仍能維持，他估計生意亦有10%內的升幅。但考慮到外圍經濟不明朗，他亦不期望下半年生意非常好。

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記者：葉泳珊