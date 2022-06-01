  • 29°C
香港時間 : 2022601日 (三) 19:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售市道】本港零售數據止跌回升　消費券效應減退後恐打回原形？

商業 19:25 2022/06/01

分享：

分享：

第五疫情靠穩，港府在4月派發消費券及放寬晚市堂食，令月內零售業總銷貨價值按年反彈11.7%。受惠於消費券效應，分析師及業界普遍估計5月份能維持升勢，惟6月或見放緩。（資料圖片）

第五疫情靠穩，港府在4月派發消費券及放寬晚市堂食，令月內零售業總銷貨價值按年反彈11.7%。受惠於消費券效應，分析師及業界普遍估計5月份能維持升勢，惟6月或見放緩。

【香港經濟】4月零售銷售額反彈11.7%　勝市場預期

政府統計處公布4月份零售業總銷貨價值的臨時估計為302億元，由3月份的下跌13.8%，反彈錄得超過1成的按年升幅；表現優於市場預期的下跌7.9%。星展香港經濟師謝家曦指，4月份本港的零售數據優於估計，尤其是大部分時間仍有晚市堂食禁令，反映消費券的效用非常大。

股票市場波動　削減消費力

他相信消費券對5月份的零售數據亦有幫助，料錄得高單位數升幅。不過，環球經濟疲弱、中國經濟亦未見明朗，加上資產市場表現負面，亦令本港零售構成壓力。謝相信，目前本地消費市場仍然靠消費券支撐，料6月數據將會出現輕微回落。

香港零售管理協會同樣表示，面對租金高企，供應鏈和物流受阻導致營運成本持續飆升，加上通脹升溫及加息等影響，均會造成港匯波動和香港股票市場動盪，無可避免會削弱市民的消費力，令業界的營運環境充滿變數。 隨著消費券效應逐步減退，有6成受訪會員表示，5月的生意對比4月已有回落，其中35%的生意更下跌10%至60%。

家電生意飆升、珠寶商料5月生意略升

廚房電器專門店BBE助理營運經理梁啟康透露，4、5月份仍然受消費券的效用帶動，對比去年派發消費券時，交易宗數及金額錄得超過2倍升幅。他估計6月份失去消費券的支撐後，將會失去部分單件大型家電的訂單，主力依靠家居裝修添置電器的需求，料整體生意持平。

以往是零售業「重災區」的珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，在4月份亦錄得近14%的升幅。太子珠寶鐘錶主席兼行政總裁鄧鉅明指，隨著消費券發放及恢復晚市堂食，對整體消費氣氛帶來幫助。加上市民亦憧憬進一步放寬社交距離措施，5月份的消費氣氛仍能維持，他估計生意亦有10%內的升幅。但考慮到外圍經濟不明朗，他亦不期望下半年生意非常好。

【壯志凌雲2】《壯志凌雲：獨行俠》香港IMAX票房首周高達487萬　創湯告魯斯電影最佳記錄

【家族辦公室】FamilyOfficeHK團隊助逾13個家族辦公室在港投資　目標下半年提交利得稅寬免草案

記者：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【香港經濟】4月零售銷售額反彈11.7%　勝市場預期
今日
【香港經濟】4月零售銷售額反彈11.7%　勝市場預期
【電影業】《壯志凌雲：獨行俠》成功代表觀眾接受炒冷飯？　專家：荷里活不要妄想能輕易複製此片
今日
【電影業】《壯志凌雲：獨行俠》成功代表觀眾接受炒冷飯？　專家：荷里活不要妄想能輕易複製此片
【職場文化】非牟利組織4 Day Week Global　倡導企業轉換「4天工作制」
今日
【職場文化】非牟利組織4 Day Week Global　倡導企業轉換「4天工作制」
【商場免租】領展去年度減免商戶1.2億租金　計劃擴大至2.2億
今日
【商場免租】領展去年度減免商戶1.2億租金　計劃擴大至2.2億

你可能感興趣

【香港經濟】4月零售銷售額反彈11.7%　勝市場預期
今日 16:33
【香港經濟】4月零售銷售額反彈11.7%　勝市場預期
【電影業】《壯志凌雲：獨行俠》成功代表觀眾接受炒冷飯？　專家：荷里活不要妄想能輕易複製此片
今日 18:35
【電影業】《壯志凌雲：獨行俠》成功代表觀眾接受炒冷飯？　專家：荷里活不要妄想能輕易複製此片
【職場文化】非牟利組織4 Day Week Global　倡導企業轉換「4天工作制」
今日 15:09
【職場文化】非牟利組織4 Day Week Global　倡導企業轉換「4天工作制」
經濟衰退 經濟數據表現 電子消費券 疫情 香港零售管理協會 家居 經濟 珠寶 鐘錶 加息

下一篇文章

【ESG】屈臣氏集團提早實現減排目標　再制定全新可持續發展目標　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】健身室繼續停業　24/7 Fitness：恢復收取合約月費　籲政府制定路線圖
【第五波疫情】健身室繼續停業　24/7 Fitness：恢復收取合約月費　籲政府制定路線圖
【消費券商機】第二階段消費券增電子支付工具　PayMe推3項優惠吸商戶使用
【消費券商機】第二階段消費券增電子支付工具　PayMe推3項優惠吸商戶使用
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【數碼遊戲】數碼娛樂遊戲港企疫下北歐取經　拓北歐市場機遇
【數碼遊戲】數碼娛樂遊戲港企疫下北歐取經　拓北歐市場機遇
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【百分百擔保計劃】百分百擔保個人特惠貸款計劃最快兩天完成審批　截至今年1月收逾7.3萬宗申請
【百分百擔保計劃】百分百擔保個人特惠貸款計劃最快兩天完成審批　截至今年1月收逾7.3萬宗申請
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款