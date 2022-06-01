【放寬規限】英國維珍航空鬆綁規定　允許空中服務員展露紋身

▲ 維珍航空成為英國首間開放空服員展露紋身的航空公司。

航空公司為了維持良好且專業的公司形象，一直對於員工的服裝儀容都相當嚴謹。惟英國維珍航空（Virgin Atlantic）近日就作出新突破，宣布放寬規定，允許空中服務員在當值時可露出紋身，並鼓勵員工要展現自我個性。

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據英國《衛報》（The Guardian）報道，維珍航空一直禁止員工於工作室露出紋身，若員工身上有全臂紋身，公司會要求以長袖制服取代標準短袖制服，避免紋身外露，而其餘的小面積刺青，則規定需要使用化妝品遮蓋。該企更拒絕聘請紋身無法被制服遮蔽的員工。

但隨著疫情後需求反彈，各大航空業正激烈地爭聘人手，為了吸引人才加入，維珍航空發起了一項名為「捍衛個性（Championing individuality）」的品牌宣傳活動，並在昨（31日）宣布放寬對員工的服裝要求。維珍航空首席人事官Estelle Hollingsworth表示，該企希望員工能夠做自己，而不少人會透過紋身展現自己獨特的身份，維珍航空的員工也不應該被排除在外。

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雖然維珍航空已放寬對員工紋身的限制，但仍有部分要求，例如禁止空中服務員在臉部和頸部紋身。不過該企也表示，這規定現時仍在審查中，未來有機會可放寬上述限制。另外，任何有辱駡字眼、涉及暴力、色情、毒品、酒精、或是刺於雙手指節、帶有罪犯風格（Prison-style knuckle tattoos）的紋身都不允許。

剛完成培訓的空中服務員Josie Hopkins表示，她在其他航空公司服務時，也需將紋身遮蓋，「對於維珍放寬相關規定，我感到相當興奮，以後我就可以向乘客們展示身上的倫敦地標紋身了。」

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責任編輯：曾曉汶

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