【理財智慧】公司醫療保障唔夠點算好？ 一文了解具中西醫門診保障醫療保險

當讀者前往一間新公司任職，有兩樣事情行政部門的同事一定會為您安排，分別是強積金及團體醫療保險，兩者都是僱主按法律要求為員工提供的保障，前者便是退休保障、後者便是基本的醫療保障。如果僱主未有履行上述的責任，隨時需要承擔有關的法律責任。但如果是自僱人士或公司提供的醫療保障不足，讀者可以自己額外投保這份保險。

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公司醫保

不論是全職或兼職員工，如果員工任職達一定的時間，公司便有義務為員工提供醫療保障。公司醫療保險是以公司名義為員工購買的醫療保險計劃，而員工不需支付費用；大部分的醫保豁免健康申報，為員工提供基本的保障。投保後，員工都會獲得一張醫療卡，員工便可以前往網絡醫生求診、如果前往非網絡醫生求診，可能會出現「CLAIM」不足的情況。

公司與個人醫保的門診保障

公司醫保主要是提供最基本的門診保障及少量手術保障，但其他住院醫療包括住院和手術的保障，大多都不包括在內。為了應付可能面對的手術開支，員工可以透過TOP-UP 以自付的方式選取更好的公司醫療保障。再者，讀者也可以考慮額外投保一份個人的醫療保險，由於個人醫保大多是有墊底費，而且並不包括門診保障。因此可以到時「門診CLAIM公司」和「住院CLAIM自己」。

沒有醫療保障的讀者

可能有部分讀者都是freelance工作、退休或者只是學生，因此未有公司提供的醫療保險，如果前往政府醫院就醫，可能只是一百元，但又要先預約和長時間等待；如果前往私家醫院就醫，可能每次都要動輒數百元。有見及此，有保險公司推出了一款包括門診服務的醫療保險，為上述人士提供保障。

全程守護健康保

AIA 在今年初推出一款名為「全程守護健康保」的醫療保險，為15日-80歲人士提供中西醫門診、癌症保障等的保障等，以30歲女性為例，每年保費為4,784元，絕對比購買額外附加門診保障的費用便宜。雖然每次都有20-40元的自付費，但起碼節省大部分門診費用。但投保人也要留意，每份保單都有最多次數，因為投保前也要留意，但也算是市面上較少的同類型產品。

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撰文 : 陳佳恩