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【領展業績】 全年可分派總額升6.8% 末期息1.4608元 擬投放逾10億資本開支

股樓投資 18:23 2022/06/01

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領展房產基金（00823）中午公布，截至今年3月底止全年業績，收益增長8%至116.02億元，物業收入淨額增長6.5%至87.76億元。經調整並計入一筆1.46億元於上半年度年派付的酌情分派後，可分派總額64.19億元，按年增加6.8%；末期每基金單位分派減少1%至1.4608元。績後領展股價反覆回升，最高見71.9元，最多升1.2%，收報71.2元，升0.2%，成交額4.3億元。

同場加映﹕【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

期內，香港地區零售物業出租率升0.9%，整體物業續租租金水平升至4.8%。投資物業組合估值上升6.9%至2,127.61億元，主要由於資產收購及匯兌收益所致；每基金單位資產淨值上升1.1%至77.1元。整體租金收繳率維持於98%。零售收益總額上升2.7%。停車場及相關業務收益總額按年上升13.2%。

【大行報告】 高盛憂電池原料牛市或完 對鋰價前景審慎 狠劈贛鋒鋰業目標價【見下頁

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領展指，計劃就資產提升項目投放逾10億元的資本開支。另外，領展指出，由去年4月至上月，已完成約150億元的房地產投資項目，同時宣布共110億元的投資項目，包括橫跨不同地區及資產類別的17項資產。

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記者：郭秀慧

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領展房產基金（00823） 港股 收購 領展

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