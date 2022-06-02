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【英國王室】女王登基白金禧慶祝 哥基反成風頭躉

環球社會熱點 08:35 2022/06/02

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英女王伊利沙伯二世今年登基70周年，官方安排的慶祝「長周末」即將展開。民間慶祝活動則早已開始，而且對於不少民眾而言，今次慶祝活動的主角不止英女王，更包括多年伴隨英女王身邊的哥基犬。

英女王早年黑白照重新上色 見證手抱嬰兒變霸氣公主 【下一頁】

巨石陣投映英女王肖像賀登基白金禧 網民嫌太俗 【下一頁】

哥基的身影亦充斥在今年的慶祝活動間，印有哥基的裝設、枕頭、杯子及餅乾等紀念品隨處有售。倫敦市中心街頭更有豎立一個哥基雕像，可見在英國民眾心中，哥基與英女王的關係密不可分。

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為慶祝英女王登基白金禧，倫敦本周出現一間充滿哥基元素的「快閃」咖啡店。約300隻哥基與主人周日（5月29日）同聚咖啡店，慶賀英女王在位70年。出席活動的58歲機師米德爾頓（Ian Middleton）表示，英女王長年飼養哥基，認為慶祝活動有哥基元素亦十分合理。

英女王自幼起已與哥基犬為伴，多年亦曾飼養過多隻愛犬。去年王夫菲臘親王（Prince Philip）去世後，次子安德魯亦有送哥基犬陪伴母親，希望能幫助英女王緩解失去丈夫的傷痛及空虛感。

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責任編輯：吳漢培

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