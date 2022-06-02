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奧雲19歲愛女參加求愛真人騷 老豆dislike但支持

環球社會熱點 08:05 2022/06/02

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英格蘭足球名宿奧雲的19歲愛女Gemma Owen年輕貌美，最近被發現參演新一季著名真人騷節目「Love Island」（求愛島），與其他單身參賽者展開尋愛之旅。Gemma透露，父親奧雲曾對她參演節目相當不高興，並稱奧雲相信自己不會犯錯讓父親尷尬。

狗狗幣創始人質疑「無料到」馬斯克反串「我個仔叻過你」 【下一頁】

奧雲（Michael Owen） 愛女Gemma多才多藝，身兼模特兒、泳裝品牌老闆及馬術運動員，近日她被發現將參演新一季「Love Island」，並透露出演節目的原因。Gemma承認，父親得知她會在夏天參加「Love Island」曾感不滿，但無論自己決定要做什麼，父親都非常支持，並大方祝福女兒。

Gemma指，自己曾與家人討論參演「Love Island」，他們對自己非常信任，相信她不會做任何讓家庭難堪的事，自己永遠會把家人想法放在最重要位置。

Gemma透露，在她飛往西班牙出演節目前，父親向自己說了幾句道理；母親則提醒她要「保持優雅」。

她強調，自己不會刻意提及父親是著名球星，雖然曾經因網民形容她是有錢球星的女兒而感到傷心，但如今已練成「厚臉皮」，認為自己有一番事業，亦是出色的馬術運動員，不應受負面評論影響。

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英4月按揭貸款額減逾3成 通脹及生活成本上升夾擊 【下一頁】

Gemma坦言，一開始沒有想過參加「Love Island」，3個月前她仍然為盛裝舞步賽季進行激烈競選，惟最終無法取得參加歐洲錦標賽的所需分數後，恰巧節目邀請她參加，於是決定嘗試不同事情，消除網民對自己的誤解。

「Love Island」下周一（6日）播放，Gemma即將離家8星期，飛抵西班牙一座與世隔絕的別墅，與其他參賽者配對。她表示，自己與母親的關係最好，每次與人約會時，都會與母親坦白，未來兩個月很想念與她談話的機會。

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責任編輯：郭麗明

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