丹麥公投通過加入歐盟共同防務機制（第二版）

繼芬蘭和瑞典申請加入北約後，丹麥周三（1日）舉行公投，決定會否放棄退出權並正式加入歐盟共同防務機制，以加強與歐盟的軍事聯繫。公投結果顯示有66.9%民眾投贊成票，以壓倒性票數通過丹麥加入歐盟共同防務機制。

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（第二版更新投票結果）

周三投票結果顯示有66.9%民眾投贊成票，而有33.1%民眾投反對票，獲得三分之二多數贊成票門檻通過方案。

丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）發表演説，表示對丹麥可以參與歐洲在國防和安全方面的合作感到非常高興。弗雷德里克森指 丹麥向歐洲和北約的盟友及俄羅斯發出一個非常重要的信號， 表明當俄羅斯入侵一個自由國家並威脅歐洲穩定時，其他人會齊心協力應對。

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丹麥自1973年加入歐盟以來一直避免全面一體化，並於1992年的《馬城條約》（Maastricht Treaty）簽訂過程中反對建立歐盟更緊密一體化關係，獲得豁免權無需參與歐元區、歐盟内政及司法方面的共同政策。丹麥也成為唯一獲得防務政策退出權的歐盟國家。

而丹麥過去30年來因行使退出權，並無參與大多數歐洲防務及安全決策，也不能參與任何歐盟軍事行動或提供資金。

丹麥領袖提出舉行公投，是因他們認為歐洲地區安全局勢已發生變化，因此丹麥在防務方面需與歐盟更密切合作。

丹麥有國會議席的14個政黨當中，有11個政黨都贊成放棄退出權並加入歐盟共同防務機制。

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責任編輯：鄭錦玲