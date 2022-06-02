丹麥公投通過加入歐盟共同防務機制（第二版）

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新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間12:00）
繼芬蘭和瑞典申請加入北約後，丹麥周三（1日）舉行公投，決定會否放棄退出權並正式加入歐盟共同防務機制，以加強與歐盟的軍事聯繫。公投結果顯示有66.9%民眾投贊成票，以壓倒性票數通過丹麥加入歐盟共同防務機制。
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（第二版更新投票結果）
周三投票結果顯示有66.9%民眾投贊成票，而有33.1%民眾投反對票，獲得三分之二多數贊成票門檻通過方案。
丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）發表演説，表示對丹麥可以參與歐洲在國防和安全方面的合作感到非常高興。弗雷德里克森指丹麥向歐洲和北約的盟友及俄羅斯發出一個非常重要的信號，表明當俄羅斯入侵一個自由國家並威脅歐洲穩定時，其他人會齊心協力應對。
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丹麥自1973年加入歐盟以來一直避免全面一體化，並於1992年的《馬城條約》（Maastricht Treaty）簽訂過程中反對建立歐盟更緊密一體化關係，獲得豁免權無需參與歐元區、歐盟内政及司法方面的共同政策。丹麥也成為唯一獲得防務政策退出權的歐盟國家。
而丹麥過去30年來因行使退出權，並無參與大多數歐洲防務及安全決策，也不能參與任何歐盟軍事行動或提供資金。
丹麥領袖提出舉行公投，是因他們認為歐洲地區安全局勢已發生變化，因此丹麥在防務方面需與歐盟更密切合作。
丹麥有國會議席的14個政黨當中，有11個政黨都贊成放棄退出權並加入歐盟共同防務機制。
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責任編輯：鄭錦玲