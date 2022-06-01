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丹麥公投決定 會否加強與歐盟軍事聯繫

環球社會熱點 18:30 2022/06/01

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繼芬蘭和瑞典申請加入北約後，丹麥周三（1日）也舉行公投，決定會否放棄退出權並正式加入歐盟共同防務機制，以加強與歐盟的軍事聯繫。最新民調結果顯示超過4成選民支持加強與歐盟的軍事聯繫，但仍有約四分之一的選民未決定。

德國丹麥兩企拒用盧布找數 同遭俄斷供天然氣 【下一頁】

丹麥自1973年加入歐盟以來一直避免全面一體化，並於1992年的的《馬城條約》（Maastricht Treaty）簽訂過程中反對建立歐盟更緊密一體化關係，獲得豁免權無需參與歐元區、歐盟内政及司法方面的共同政策。丹麥也成為唯一獲得防務政策退出權的歐盟國家。

丹麥領袖提出舉行公投，是因他們認為歐洲地區安全局勢已發生變化，因此丹麥在防務方面需與歐盟更密切合作。

而丹麥過去30年來因行使退出權，並無參與大多數歐洲防務及安全決策，也不能參與任何歐盟軍事行動或提供資金。丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）更表示，民眾投贊成票將有助加強丹麥國家安全。

烏指俄軍控制北頓涅茨克大部分地區 【下一頁】

丹麥有國會議席的14個政黨當中，有11個政黨都贊成放棄退出權並加入歐盟共同防務機制。

最新民調也顯示，多達44%丹麥民眾支持放棄退出權並加入歐盟共同防務機制，有28%人反對。不過全國合資格的430萬選民當中，有近兩成人仍未決定，而投票率預期亦將創新低。

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責任編輯：鄭錦玲

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