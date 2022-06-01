【長情業主】早年5.55萬買入荃灣三房戶　持貨近半世紀　現以535萬沽貨　帳面勁賺逾95倍

近日疫情穩定，樓市交投氣氛也較前月好轉，不少上車客四找尋寶，有人不嫌樓齡舊入市荃灣運通洋樓，長情業主持貨近49年，帳面大賺逾95倍。

中原地產楊虹瑛表示，新盤市場旺熱氣氛帶動下，二手市場表現亦向好，荃灣運通洋樓高層B室最新錄成交，實用面積494平方呎，三房間隔，叫價660萬元。單位內櫳企理，加上高層光猛，吸引買家即睇即買，議價後以535萬元成交，折合實用呎價10,830元。

楊虹瑛指，買家為上車客，鍾情該廈對面是南豐中心及港鐵站，位置非常方便，加上樓價相宜，迅速拍板入市。據了解，原業主於1973年以5.55萬元一手購入，持貨約49年，見買家具入市誠意，加上早年買入價平，所以肯提供較大議價空間，最終累減125萬元沽出，帳面仍然勁賺529.45萬元，單位期內升值近95.4倍。

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