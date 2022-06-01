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【電影業】《壯志凌雲：獨行俠》成功代表觀眾接受炒冷飯？　專家：荷里活不要妄想能輕易複製此片

商業 18:35 2022/06/01

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新片《壯志凌雲：獨行俠》全球票房突破3億美元（約23.54億港元），這部1986年電影的續集打破票房預期，35歲以上的觀眾在總購票群體中佔55%，似乎證明情懷帶來的幫助。（法新社圖片）

新片《壯志凌雲：獨行俠》全球票房突破3億美元（約23.54億港元），這部1986年電影的續集打破票房預期，35歲以上的觀眾在總購票群體中佔55%，似乎證明情懷帶來的幫助。但有專家卻認為，這並不代表同類型的續集電影可複製此片公式，當中還存在很多其他因素。

【壯志凌雲2】《壯志凌雲：獨行俠》香港IMAX票房首周高達487萬　創湯告魯斯電影最佳記錄

關鍵一：製作投放大量成本　對質量把關

所以《壯志凌雲：獨行俠》能成功還有哪些因素？首先，該片光是製作成本就高達1.7億美元（約13.3億港元）。

IMAX娛樂（Imax Entertainment）行政總裁Megan Colligan稱：「《壯志凌雲：獨行俠》的團隊對內容有非常高的要求，確保電影最終能成為一部出色的作品」。他指出，這給荷里活發出了一條訊息，不要以為借著老電影「炒冷飯」即能獲得巨大的票房成功。

【商場免租】領展去年度減免商戶1.2億租金　計劃擴大至2.2億

關鍵二：宣傳放重本　請來皇室造勢

倫敦首映更請來了威廉王子與凱特王妃現身造勢。（法新社圖片）

宣傳方面，電影首先在拉斯維加斯的CinemaCon推薦大會上亮相，贏得影院經理支持；還在康城電影節上舉行了舉世矚目的首映活動，安排8架法國戰機在紅地氈上空盤旋，製造大量話題；倫敦首映更請來了威廉王子與凱特王妃現身造勢。

關鍵三：湯告魯斯

另外，電影成功亦歸功於主演湯告魯斯（Tom Cruise）不懈的宣傳，他表示：「看到續集的故事足夠特別，加上拍攝及飛行技術不斷發展，我們可更深入地研究海軍飛行員的經歷，我才答應參與續集」。

因此，《壯志凌雲：獨行俠》在票房上大放異彩並不代表像80至90年代的熱門電影都可以再推出成功的續集。

【香港經濟】4月零售銷售額反彈11.7%　勝市場預期

【新奇職業】日企招募「人肉移動廣告專員」  背iPad漫遊澀谷邊賺錢

責任編輯：李智美

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