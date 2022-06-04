【醫療科技】桌上風閘系統　降醫院空氣傳播新冠風險

▲ 現時「桌上風閘系統」（DACS）已於日本名古屋大學醫院內，為病人抽血期間使用。（名古屋大學醫院）

即使佩戴口罩，新冠病毒仍有可能跟隨「氣溶膠」（Aerosol）洩漏到空氣中散播。在一些醫療程序，例如替病人檢查口腔或插喉時，醫護人員需要近距離接觸病人，同時病人也要摘下口罩，過程難免會增加空氣傳播病毒風險。有日本研究人員研發了「桌上風閘系統」（Desktop Air Curtain System，DACS），為醫護人員帶來更安全的保護。

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風閘（Air Curtain），又稱為「風門」（Air Door），是一種以風扇為動力的通風系統，會在入口處形成一個空氣密封的效果。它們通常安裝在醫院的大門口位置，例如進入急症室的通道前，防止救護車的廢氣和其他污染物進入急症室；又或安裝在手術室門前，阻擋細菌病毒經空氣進入手術室，從而保護病人。

形成循環氣流 淨化空氣

不過，安裝在手術室的永久型風閘系統是無法移動，因此不適合在普通病房作靈活應用。所以，要使風閘系統能在醫院不同地點，包括普通病房、血液實驗室和接待櫃台等都適合使用，首先需要縮小風閘尺寸，才能夠靈活移動。

只是傳統風閘的寬度一般都有兩道門闊，如何設計成較小尺寸也是一項挑戰。因為隨着時間推移，尺寸太小的風閘會難以在長距離內保持空氣牆，從而逐漸失去完全阻擋氣溶膠排放的能力，結果會形成「湍流」（turbulent flow），使受感染的氣溶膠顆粒逃到周圍環境中。

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日本科學家Kotaro Takamure與研究團隊，對傳統風閘系統進行改良，成功研發出尺寸較小的「桌上風閘系統」（DACS）。其設計只有一個排氣口和一個吸氣口，所產生的氣流也不受制於安裝的位置，能夠在醫院不同地方使用及靈活移動。

DACS頂部的排氣口會產生氣流，氣流會被引導到設備底部的吸氣口，這可以防止氣流分散，從而使所有氣溶膠都能在吸氣口被蒐集，防止病毒向環境四圍傳播。此外，DACS會形成循環型氣流，因此可在吸氣口內安裝「高效微粒空氣」（HEPA）過濾器，對空氣進行淨化。

現時該系統已於日本名古屋大學醫院內，為病人抽血期間使用。Kotaro Takamure表示，臨床研究證實，即使病人將手臂穿過DACS進行抽血，風閘的氣流也不會受到干擾，仍能完全阻擋所有進入的氣溶膠。

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責任編輯：陳卓賢