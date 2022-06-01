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【精明裝修】翻新532呎鑽石廳 48萬塑造北歐簡約風格

理財智慧 21:11 2022/06/01

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新居入伙，不少業主都會費盡心思重新裝修「安樂窩」。今期《精明裝修》介紹的單位位於大坑浣紗街龍濤苑，由於舊有裝修出現老化問題，加上戶主希望可以重新規劃單位的家具及空間，因此找來室內設計公司Red Day Interior Design Company Limited協助設計，花費約48萬元，耗時近5個月，成功為單位「大變身」。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

以盒仔燈及風扇燈照明

該單位實用面積為532平方呎，擁有兩房兩廳，一間為主人房，一間為書房及備用客房，盡管只是二人居住，但由於單位採用不太實用的鑽石廳設計，因此非常講究空間的利用。單位牆身以白色為主色，地台方面採用斜鋪長條木紋磚，配搭以盒仔燈及風扇燈為主的照明系統，整體走北歐簡約路綫。設計師通過空間規劃，將鑽石形大廳劃分為飯廳，客廳，休閑區三個區域。而廚房則採用淺色雲石紋牆磚，以及中灰色地磚，透過寶藍色地櫃和白色吊櫃，與客廳櫃互相呼應。

考慮到大廳的原則牆身面積比較闊，因為設計師決定利用此特點打造出闊度達3米的大電視櫃，物料採用淺木色生態板仿石文膠板以及木紋條子，在黑白色二色焗漆和滲光燈帶的配合下，營做出不同的層次感。另外設計亦通過隱藏的方式巧妙地解決凌亂的電綫。鞋櫃及儲物櫃等家具方面則特意採用了中空及懸浮滲光的設計，除了可減少高身櫃帶來的壓迫感外，懸浮的設計亦為鞋子提供額外存放空間。

由於戶主的身高比較高大，加上廚房的位置「三尖八角」，要在有限的空間內同時放入雪櫃、洗衣機、煮食爐及洗手盤，存在着一定難度。設計師最終決定通過把洗衣機放入煮食爐底，並搭配合適尺寸煮食爐，洗衣機及雪櫃以解決問題。另外，在書房方面，設計師亦特意採用旋轉式書枱的設計，解決高身衣櫃側翻變形床以及書枱之間造成互相「卡位」的問題。

裝修後

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裝修費用

清拆38,000元

水喉29,000元

泥水88,000元

油漆42,000元

木工22,000元

電力36,000元

家具180,000元

其他19,000元

設計費用25,000元

總計：479,000元

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

*資料及圖片由Red Day Interior Design Company Limited提供

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記者：鄭日棱

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