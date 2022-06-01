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【澳門賭收】 5月賭收按年跌近七成 濠賭股普遍向下

股樓投資 17:43 2022/06/01

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根據澳門博彩監察協調局公布，受累內地及本港疫情，澳門5月博彩毛收入按年跌68%至33.4億澳門元，按月計則升24%。今年首5個月，博彩收入237.9億澳門元，按年減少44%。花旗早前發表研究報告，已預測澳門5月博彩收入仍偏淡，頹勢料延續至6月初，並在一個月內兩度調降5月份賭收水平，由原來的70億澳門元降至45億澳門元，再進一步降至37.5億澳門元。

同場加映﹕【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

濠賭股幾乎全綫受壓，金沙中國（01928）一度跌3.3%，低見14.5元，收報14.94元，跌0.4%，成交額3.3億元；銀河娛樂（00027） 曾低見40.8元，最多跌2.5%，收報41.5元，跌0.8%，成交額2.5億元。澳博控股（00880）及新濠國際（00200）分別跌1.8%及0.7%；永利澳門（01128）無升跌；美高梅（02282）則升0.5%，報3.98元。

【滔搏 6110】 滔搏業績倒退 派末期息連特別息0.3元人幣 股價績後升逾4%【見下頁

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據《澳門日報》報道，金沙總裁王英偉表示，內地疫情趨穩，估計暑假旅客情況逐步改善。他指近期客源多集中廣東省，帶動周末的酒店入住率，希望在7、8月有更多省市旅客可以出行，刺激訪澳客量。

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記者：郭秀慧

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港股 博彩 澳門 永利澳門（01128） 澳博控股（00880） 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027）

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