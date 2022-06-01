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【父親節優惠】MOSTown新港城中心推《消費賞．賞睇戲》 H．COINS會員集齊指定數量印花 即可換領100元英皇戲院現金券

理財智慧 17:40 2022/06/01

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父親節將近，MOSTown新港城中心推出《消費賞．賞睇戲》，由6月11日起至7月31日，H‧COINS會員只須於MOSTown新港城中心以電子貨幣單一消費每滿指定金額並成功登記賺取H‧COINS後，即可獲贈電子印花，集齊指定數量印花，即可享英皇戲院100元現金券乙張。

同場加映：【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

由6月11日起至7月31日，H‧COINS會員於MOSTown新港城中心以電子貨幣單一消費每滿200元，經H．COINS手機APP自助上載或親臨L3會員專區，登記商戶機印發票及相符的電子貨幣交易存根並成功賺取COINS後，即可獲贈電子印花1枚，每組有效商戶機印發票及相符的電子貨幣交易存根最多只可獲商場專屬電子印花2枚，集齊3枚同款專屬電子印花，即可換領英皇戲院100元現金券乙張。

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責任編輯：羅浩濂

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