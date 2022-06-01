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星星地產下半年推朗屏住宅項目「雨後」　涉335伙主打一房戶

股樓投資 17:38 2022/06/01

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星星地產公布下半年部署，集團料將於期內推出位於朗屏西鐵站附近的全新住宅發展項目，共提供335個住宅單位，標準戶型涵蓋開放式至三房，主打一房戶，佔全盤逾四成。項目地盤外牆掛有「雨後 After The Rain」宣傳橫額。

星星地產主席陳文輝先生表示，疫情放緩，近日不少發展商推出樓盤應市，市場氣氛日趨熱鬧，銷情暢旺，成交量明顯回升，可見市場有強勁剛性需求，另加上通脹重臨，預期今年樓價將有5%至10%升幅。他續指，投資氣氛亦同時好轉，帶動工廈市況成交，料今年工廈將繼續受市場熱捧，有望達10%升幅。

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陳文輝稱，旗下位於大角咀通州街工廈項目「The Cloud 雲之端」自開售至今，市場反應熱烈，累售175伙，佔全盤七成半，套現逾港幣4億。其中最高成交呎價單位為11樓09室，面積188平方呎，成交呎價為$12,019。項目預計本月起分階段交樓，由於項目地理位置優越，料入伙後買賣會更為熾熱。

另外，旗下位於觀塘偉業街107-109號的商廈項目，佔地約1.26萬平方呎，目前土地用途為工業及與工業經營相關的附屬辦公室，亦可以補地價改為全商業用途，可建商業樓面約達18.14萬平方呎。項目正積極計劃當中，有待相關部門審批後公布細節。

十大屋苑5月呎價變化一覽　成交量按月跌逾四成　創4個月新低【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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