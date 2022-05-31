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YAS 微保險推攝影比賽 參加即送10程 RYDE 乘客保 可贏逾萬元本地遊體驗

理財智慧 17:03 2022/05/31

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疫情下無法出國旅行，不少人藉此機會發掘本地的景點。YAS 微保險為鼓勵大家發掘及記錄更多美好事物，並體驗微保險的生活保障，即日起推出《重新發現香港之美》攝影比賽活動，參加即送 10 程 RYDE 乘客保及有機會贏取過萬元本地體驗機會。

YAS 微保險指，如有意參與，可於活動網頁免費領取 10 程 RYDE 乘客保。活動期間隨時啟用 RYDE 乘客保，四處探索香港更多不同地方，以相機或電話拍攝以「城市」、「生態」或「運動」為主題的，再上傳至 YAS APP，YAS 將會在每個參賽組別中甄選 10 張入圍作品，並公布在 YAS Hong Kong Facebook 專頁予公眾投票。

YAS 微保險推攝影比賽：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

每個主題組別將會選出頭 3 名得獎者及 7 名優秀獎。YAS 微保險將會分別送出 KKday 獨特的本地體驗及現金券，如浮潛獨木舟一天遊、Glamping 體驗以及陶藝手捏課程等。各組別將會選出頭 3 名得獎者及 7 名優秀獎，大獎、二獎、三獎各組別 3 名，得獎者共 9 名；優異獎各組別 7 名，得獎者共 21 名。YAS 微保險將會分別送出 KKday 獨特的本地體驗及現金券。

活動詳情：
活動報名期：即日正午 12 時至 6 月 26 日
甄選期：2022 年 6 月 27 至 29 日
投票期：2022 年 6 月 30 日至 7 月 15 日正午 12 時
投稿類別：
一、城市：華洋匯雜的文化背景，使得在香港的人、事、物都有其獨特的味道，發掘生活在香港的城市故事。
二、生態 - 自然是如此接近我們的生活，一草一木與野生動物都隨時觸手可及，紀錄香港的自然生態呈現的美景。
三、運動 - 忙碌生活的背後，健康從未被忘懷。人們在這裡熱愛運動，跑步、獨木舟、遠足等等都各項精通，用相機捕捉每個動態時刻。

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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