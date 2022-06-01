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【鮮肉KOL】荃灣鮮肉威威出道後首條明火煮食影片 教授專業級豬肉知識及實用食譜 掀網路熱話

理財智慧 18:00 2022/06/01

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最近荃灣鮮肉「肉類切割員」劉宋威人氣鼎盛，「出道」短時間已獲得廣告拍攝機會，更有商場為他舉辦生日見面會。最近煤氣公司旗下YouTube煮食頻道《Towngas Cooking 煤氣教煑》也跟他合作，拍攝煮食影片。

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【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？


《Towngas Cooking 煤氣教煑》不時邀請城中名廚名人，為觀眾提供豐富及專業級煮食教學，包括黃亞保、張錦祥、梁祖堯、陳倩揚一系列米芝蓮大廚。近日該頻道更與超高人氣KOL荃灣街市「肉類切割員」威威（劉宋威）合作，拍攝威威出道後首條明火煮食影片。

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【職場熱話】疫情初期被解僱 2年不求職因對前公司念念不忘 港男重寄履歷盼獲聘，詳見【下一頁


影片中，威威專業講解豬肉部位及分享豬柳梅唐排全餐食譜，僅僅首播兩天內便於《Towngas Cooking煤氣教煑》及威威的個人YouTube頻道共錄得近12萬觀看次數，旋即受各大媒體報導及一眾狂熱粉絲讚好，成功掀起網路熱話。

【消費券】第二輪消費券年中登場 AlipayHK夥新地商場推獨家消費優惠 點攞盡175元獎賞?，詳見【下一頁


煤氣烹飪中心於 1977 年 5 月由香港中華煤氣有限公司成立 ，為不同人士提供明火烹飪的配套服務，創新推出多元化的專業廚藝和特色課程， 例如訓練大家由廚藝新手到入得廚房、出得廳堂的 「 好老婆證書課程 」 、訓練到海外升學的學子基本的煮食技能的 「 遊子急救班 」 等 。

【網民熱話】 父親離世留10萬遺產 妹以幫母理財為由收歸己有 兄發現後要求歸還兼狂數細妹賤，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍
 


 

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