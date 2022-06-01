【電子支付】覆蓋9成本地餐廳　AlipayHK疫下線上落單交易增逾3倍

▲ 據AlipayHK的調查顯示，本港食肆數碼化近9成。（本報資料圖片）

新冠肺炎加速企業數碼轉型的步伐，本港餐飲業亦不例外。據AlipayHK的調查顯示，本港食肆數碼化近9成，另外亦發現港人飲食習慣從傳統商圈轉移至居民區，其中將軍澳為假日最多人用AlipayHK飲食消費的地區。

AlipayHK目前覆蓋近9成本地大小餐廳，截至2022年4月， AlipayHK在過去365天餐飲行業活躍商戶同比增4成，當中中小餐飲商戶活躍度升近5成。

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因應疫情及市民消費行為的轉變，大眾更傾向使用零接觸的流動支付。AlipayHK加入外賣平台OpenRice、Deliveroo、Foodpanda，讓用戶透過電子支付叫外賣。截至2022年4月，通過線上落單的交易，例如外賣速遞、外賣自取及自助點餐機，比2020年疫情前上升超過3倍。

港人飲食習慣、口味有所轉變

另外，Alipay夥Openrice研究大眾疫情前後的飲食習慣變化，發現港人飲食習慣從傳統商圈轉移至居民區。研究指出，疫情爆發前，最多港人使用AlipayHK光顧餐廳的地區為尖沙咀，其次旺角和屯門。2022年4月的數據則顯示，疫情爆發後，最多人在工作日到屯門地區使用AlipayHK購買食物，而將軍澳地區的餐廳則在假日最受歡迎。

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至於大眾的飲食口味，研究發現除了市民喜愛的本地口味、日本菜和台灣菜外，麻辣、酸辣口味菜式亦愈來愈受歡迎。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示：「近兩年來香港人的飲食口味愈加豐富和多元，內地菜式，例如如川菜、雲南米線、重慶雞煲也頗受港人歡迎，意味著本港年輕人願意嘗試重口味，清淡不再是香港味道的唯一選擇。 」

責任編輯：吳嘉雯

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