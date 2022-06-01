【公屋裝修】望兒子快樂成長　父母擲59萬大裝修　545呎舊公屋單位變「糖果屋」

為人父母必定想將最好的留給子女，有戶主為了兒子有個舒適的居住環境，考慮到住所多年無維修已十分殘舊，於是花費近60萬元，翻新逾30年舊公屋。設計師考慮戶主兒子年幼，除了為其房間預留空間，讓他可在自己的小天地隨意發揮。另外，設計師以糖果屋作為整個單位的主題，在家中不同位置都採用了明亮的顏色，以及特色牆磚，令人聯想到七巧板或是樂高，為單位增添一絲玩味。

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裝修前：

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今次《精明裝修》介紹的是位於沙田小瀝源的廣源邨單位，廣源邨樓齡33年，屬舊式Y型公屋。設計師Kin透露，戶主早年經「租者置其屋計劃」買入該545平方呎單位，之前為其家人住所，戶主則與妻兒在外租屋住。及後他們一家打算搬回廣源邨凡單位，但見單位已快20年沒有裝修，相當殘舊，因而決定翻新單位。

Kin表示，因為戶主希望營造出歡樂的成長環境予小朋友，於是將單位設計主題定為糖果屋，因此用色上較為大膽，會使用如淺粉紅、淺藍、鵝黃色等作為點綴，令人眼前一亮，但又不會喧賓奪主。除用色外，特色牆磚也是構成糖果屋的另一元素，如廚房的菱形磚、廁所的六角形磚，令人聯想到七巧板或是樂高，令單位富有活力感。

裝修後：

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Kin提到，兒子房是上下格床設計，床架下方留空，可讓小朋友分配自己的小天地，擺放陳設、玩具等。另外，考慮媽媽會與兒子一同玩樂，Kin亦特意謄出一個較大的空間，牆身更安裝了防撞膠板，以便讓小朋友活動，母子在房內打籃球都沒有問題。至於主人房則設計成地台床，旁邊的梳粧枱，同樣也用上圓鏡、圓形床頭燈，簡單得來又能增添趣味感。

另外，戶主要求每一間房都有一扇窗，惟單位的窗戶全集中在一邊；大廳的窗又較小，又是一個內凹的位置，所以採光度不足，Kin指出，若是如一般單位以牆作間隔就會變成「黑廳」。考慮到這一因素，於是選擇趟門設計，可以劃分出兒子房以及客廳，保有私隱度之餘，陽光亦能經睡房透入客廳，從而解決「黑廳」的問題。不只是兒子房，主人房都使用趟門，能令客廳光綫更充足，亦可呈現連貫效果，擴大單位的空間感。

裝修費用 準備及清拆：約49,100元

油漆：約51,800元

泥水：約113,620元

木工連訂造傢俬：約163,880元

水電：約75,950元

鋁窗：約46,500元

冷氣: 約19,300元

材料雜項及設計費連工程管理 ：約69,850元 合共：約590,000元

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*資料及圖片由Round Table Creation室內設計公司提供

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