▲ 【國泰NFT】國泰航空夥非牟利組織 推「我家在深水埗」NFT義賣項目籌款

NFT（非同質化代幣）概念興起後，有人視為投資工具，有企業視為會員計劃或推廣方式，國泰航空 （00293） 最新就夥非牟利機構以NFT作慈善用途。國泰、香港樂童行和綠色NFT平台Articoin公布，發行5,000件《我家在深水埗》NFT作籌款用途，相關作品從逾50名6歲至18歲香港樂童行兒童及青少年會員參與的比賽作品選出。

國泰表示，《我家在深水埗》的晝作打破社會對該區的的固有偏見 - 如貧窮和擠迫等，向社會呈現出繽紛多彩、樂趣十足的深水埗，優勝作為以容量證明（Proof-of-Capacity， PoC）的區塊鏈機制鑄造成NFT，在國泰購物平台、Articoin平台公開發售，捐款者可以「亞洲萬里通」里數、現金以至信用卡、扣帳卡支付，買家可永久獲得相關畫作，但不設二級市場發售。

國泰指，相關NFT不單有別於一般具商業買賣價值的NFT發行，而且會利用Articoin綠色區塊鏈技術支撐，挖礦碳排放量僅為傳統證明機制的2600分之1，支持聯合國定下的可持續發展倡議和目標。

香港樂童行行政總監梁慧蓮稱，受疫情影響，樂童行中心的籌款額縮減逾5成，舉辦活動和項目面對前所未有挑戰，NFT可為中心籌款活動帶來新視角。

國泰企業事務總經理黃文傑表示，希望以可持續及環保的方式顯現新一代的創意、及歌頌家在香港的特色，透過推出這些NFT作品，讓大眾共襄善舉，支持弱勢社群。

「我家在深水埗」NFT Articoin 發售平台頁面

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