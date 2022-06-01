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【業績｜中概股】微博首季收入增5.6%、經調整淨利1.33億美元　同勝預期、美股盤前彈6.8%

股市 17:19 2022/06/01

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【業績｜中概股】微博首季收入增5.6%、經調整淨利1.33億美元　同勝預期

微博 （09898） 公布第一季度財務業績，期內收入增長5.6%至4.85億美元（約37.83億港元），勝預期。微博首季列賬虧損6752.4萬美元（約5.27億港元），去年同期賺4982萬元（約3.89億港元）；經調整淨利1.33億美元（約10.37億港元），按年增1.7%，勝預期。

美股盤前彈6.8%至23.49美元，較港收市的175港元高水5.3%。

廣告營銷收入增1成 增值服務跌17%

微博首季廣告及營銷收入4.27億美元（約33.31億港元），按年增長10%；增值服務收入5750萬美元（約4.49億港元），按年下降17%。微博解釋，會員服務收入和直播收入的下降。

微博首席執行官王高飛稱，商業化方面，儘管受到內地疫情的擾動，廣告業務首季保持著相對穩健的表現和韌性。

滴滴出行、天下秀投資錄公允價變動 造成1.647億美元淨虧損

微博提到上季投資公允價值變動導致1.64億美元（約12.77億港元）的淨虧損，主要與滴滴出行（美：DIDI）和天下秀（滬：600556）的投資公允價值變動導致的淨虧損有關。

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

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美股 港股 微博（美：WB） 微博－SW（09898）
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