▲ 【MPF】立法會通過放寬強積金投資中國國債修例 可買3政策性銀行未評級債 基金最多投資三成資金

《2022年強制性公積金計劃（一般）（修訂）規例》今日獲立法會批准，以便利強積金投資於中央人民政府、其中央銀行和三家内地政策性銀行發行或無條件擔保的債券。《修訂規例》將於6月10日刊憲生效。



根據經修訂的規例，中央人民政府、中國人民銀行、中國農業發展銀行、國家開發銀行和中國進出口銀行將列為「獲豁免當局」，強積金成分基金可把最多三成的資金投資於單一獲豁免當局同一次發行或無條件擔保的債券；此外，強積金成分基金亦可把所有資金投資於同一獲豁免當局發行或無條件擔保並包含至少6次不同發行的債券。



財經事務及庫務局局長許正宇認為，內地政府債券具有重大投資潛力和分散風險的優勢，修例建議可為強積金計劃成員提供更多元的投資選項，並把握內地債券市場發展帶來的機遇。

許正宇：市場對內地債券有強烈興趣和需求

許正宇指，目前強積金成分基金投資於這些內地政府機構發行或無條件擔保的債券的金額，只佔強積金總資產約0.3%（即約32億港元），而今年4月債券通北向交易的最新日均成交額達311億人民幣，境外投資者持有內地債券所涉及的金額則達3.77萬億元人民幣，可見市場對內地債券的強烈興趣和需求。



他亦提到，前年11月，上海和深圳的證券交易所成為《規例》下的「核准證券交易所」，大大便利了強積金基金投資於內地上市股份。截至今年3月31日，強積金投資中國A股的金額已增加超過一倍達259億港元，佔強積金總資產約2.3%。《修訂規例》將進一步強化香港作為全球離岸人民幣業務中心的地位，助力香港融入國家的發展大局。

許正宇去年底曾發表網誌，指目前若是不屬於「獲豁免當局」所發行的債券，須於個別債券層面獲得一定評級，方可成為強積金的允許投資標的，由於並非所有中央政府及政策性銀行發行的個別債券都有信貸評級，故當時的規定限制了強積金對有關債券的投資。

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