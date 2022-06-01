日本外務大臣確診 上周曾與拜登同場

日本早前召開四方安全對話，迎來多國高官參與，包括美國總統拜登在內。曾參與對話的日本外務大臣林芳正周三（6月1日）確診新冠肺炎，目前正在家隔離休養。上周初起他曾與多國政府高層同場，包括日本首相岸田文雄及拜登。

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外務省表示，林芳正因確診而在家隔離休養，強調他未有與任何外務省人員有密切接觸。共同社引述消息人士指出，林芳正周三早上感發燒，經接受檢測後確診，並缺席下午舉行的眾議院預算委員會。

日本上周初主辦四方會談，其時林芳正曾與岸田文雄及拜登（Joe Biden）等多國元首同場。另外，林芳正上周亦曾與美國國務卿布林肯（Antony Bliken）﹑印度﹑新加坡及馬來西亞澳洲外長會晤。

自周一（5月30日）與北馬其頓外長奧斯馬尼（Bujar Osmani）會面後，林芳正本周再未與其他外國官員接觸。林芳正亦是繼少子化擔當相野田聖子和法相古川禎久後，第3名確診的日本內閣成員。

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責任編輯：吳漢培

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