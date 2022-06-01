▲ 【漂綠投資】德銀旗下資管公司DWS首席執行官請辭 公司早前被指涉「漂綠」兼遭突擊搜查

德銀（美：DB）及旗下資管公司DWS的德國總部日前遭檢察部門上門搜查，DWS被指涉漂綠投資（Greenwashing，編按：意即傳達誤導性的不實環境績效），有外電指，DWS首席執行官Asoka Woehrmann向員工發信宣布請辭，在下周四（9日）舉行德銀年度股東大會當日起生效。

即將離任的Asoka Woehrmann向員工表示，很高興看到 DWS 蓬勃發展，但稱無論指控是多麼毫無根據都留下了印記，Woehrmann又引用狄更斯的話稱，「這是最好的時代，也是最壞的時代」。德銀企業銀行部門主管Stefan Hoops將會接任DWS 首席執行官。

DWS再否認誤導投資者 去年遭前員工公開指控

DWS和德銀周二表示，該資產管理公司過去曾與監管機構合作，並將繼續這樣做，同時DWS再次否認誤導投資者。

去年前DWS首席可持續發展官Desiree Fixler公開指控公司跨大綠色投資，誤導投資者，當時Fixler指出，DWS聲稱其數千億資産是根據ESG標準進行投資是具有誤導性的描述。

德國檢察部門：1月起開始調查涉DWS指控

日前德國執法部門突擊搜查，德國法蘭克福檢察官辦公室表示，其在1月份開始調查關於DWS的指控，此後發現大量的跡象表明，有別於DWS基金銷售說明書的陳述，實際上ESG因素只在DWS的少數投資中發揮作用。

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