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「克里米亞—剛果出血熱」爆發 伊拉克錄120宗20死

環球社會熱點 17:15 2022/06/01

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繼多國出現猴痘疫情後，伊拉克爆發名為「克里米亞—剛果出血熱」的怪病，至今已錄得120宗確診，有20名患者死亡。有指「克里米亞—剛果出血熱」的死亡率高達40%，而且目前未有針對這款病的疫苗。

【猴痘症】世衛警告夏季或加劇傳播 30國錄逾550宗確診 【下一頁】

  • 甚麼是「克里米亞—剛果出血熱」？

「克里米亞—剛果出血熱」（Crimean-Congo haemorrhagic fever）是一種人畜共通的傳染病人類早於40年代發現這種病。這種病在非洲、亞洲、中東和巴爾乾地區流行。

病毒寄生在蜱蟲中。人類可能因遭蜱蟲叮咬，或屠宰受感染動物時接觸其血液而感染。

  • 「克里米亞—剛果出血熱」有何症狀？

常見早期症狀包括發燒、全身酸痛、頭暈、頸痛、頭痛和眼睛酸痛。世界衛生組織（WHO）指出，患者更可能出現噁心、嘔吐、腹瀉、喉嚨痛和腦霧等症狀。

英國再增71宗猴痘症確診 世衛料不會變大流行 【下一頁】

  • 伊拉克的「克里米亞—剛果出血熱」疫情如何？

伊拉克媒體Kurdistan 24報道，伊拉克今年已錄得120宗確診，其中20名患者死亡。據悉，今年接近一半確診個案及三分之一的死亡個案，是於過去兩周發生，反映當地的「克里米亞—剛果出血熱」正迅速蔓延。

  • 「克里米亞—剛果出血熱」有幾嚴重？

感染「克里米亞—剛果出血熱」的死亡率介乎10%至40%，會導致患者嚴重出血，鼻出血的情況尤其常見。患者感染後病情很快就會發作，而且目前仍未有針對這種病的疫苗面世。

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責任編輯：鄭錦玲

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