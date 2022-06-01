【網絡安全】針對軟件供應鏈網絡攻擊增　報告：大多數企業毫無準備

▲ 網絡安全公司Venafi近日對1,000名資訊總監（Chief Information Officer，CIO）進行調查，發現有82%受訪者未做好防禦準備。（法新社圖片）

近年針對供應鏈的網絡攻擊有所上升，例如汽車生產商豐田早前受到網絡攻擊，導致暫時關閉日本生產線。網絡安全公司Venafi近日對1,000名資訊總監（Chief Information Officer，CIO）進行調查，發現有82%受訪者未做好防禦準備，仍很容易受到針對軟件供應鏈的網絡攻擊。

報告發現，87%受訪資訊總監認爲軟件工程師和開發人員，會在安全策略方面作出妥協，以便更快地將新產品和服務推向市場。

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Venafi威脅情報和業務開發副總裁Kevin Bocek表示，針對機器的供應鏈攻擊利潤高，因此黑客攻擊次數增。他認為，開發人員強制創新及加快推出新產品的速度，把安全置於次要位置。而且，安全團隊沒有足夠的知識或資源來幫助開發人員解決問題。

更新審查流程+代碼簽章 應對攻擊

報告指出，企業留意到網絡安全的重要性，因此有85％資訊總監透露，受到主管的指示去提高軟件及經銷環境的安全性，亦有84%受訪者表示，過去一年針對供應鏈安全的預算有所提高。

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報告亦提到，受訪的資訊總監使用不同的方法應對挑戰。有68%受訪者表示正在實施額外的安全措施，57%正更新企業的審查流程，56%受訪者正增加使用代碼簽章 （Code signing），向使用者證明此軟件是正版，而47%受訪者正關注其開源資料庫（Open-source libraries）的出處。

責任編輯：吳嘉雯

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