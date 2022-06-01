▲ 【劉鑾雄旗下】華人置業慶成立100年向員工派1萬元 合資格市民最多獲300元獎、「默書100分」都有獎

本港商人劉鑾雄1980年代入主老牌發展商華人置業 （00127） ，集團最新慶祝今年6月26日成立100年推出「華人置業百年慶生賞」，會向每位華置員工派發1萬元購物現金券2，連同向合資格市民派發最多300元獎賞，總值接近1000萬元。

華置表示，從6月6日至30日期間，在旗下管理商場如The ONE、皇室堡和相關網上商店消費滿500元，可視乎身份證號碼有多少個「指定數字及字母」，可獲最多300元購物消費券或網上商店優惠碼，也可賺取倍數積分。

學生帶「滿分功課」在華置商場消費可獲禮券

除了購物獎賞，華置表示，希望特別嘉許成績優異的學生，持有效學生證的學生在 The ONE或皇室堡作任何消費，並且向顧客服務中心出示「100分或滿分的功課 、 測驗卷或考試卷」可獲得皇室戲院電影禮券 、 玩具站100元購物現金券或fluorecare新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒6盒。

華置另設有其他特色獎賞，如今年3月19日（6月26日滿百日）出生嬰兒，父母以「出世紙」可獲500元將獲贈荷花親子購物現金券，由父親領取可獲額外500元的雙妹嚜禮包。

華置行政總裁陳凱韻表示，高興能與外界見證集團成立100週年，感謝每位員工 、 顧客 、租戶 、業務夥伴 、股東及有關當局支持。

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