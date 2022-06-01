【電動車】一文看清內地電動車新勢力5月交付量　蔚來按年僅增5%落後同業

▲ 一文看清電動車企5月數據

5月份汽車產業因內地封城而停工，在汽車零件供應短缺之下，不少車企表明產量受到影響。內地三大汽車新勢力理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 、蔚來 （09866） 同日公佈5月份交付成績表，當中蔚來上月交付7024輛，按年僅增5%，增幅、交付數量都不及另外兩家新勢力車企。

三家中資新勢力車企公布交付量後，至下午6時，蔚來（美：NIO）美股盤前升1.7%，理想汽車（美：LI）升2.4%，小鵬汽車（美：XPEV）升1.6%。

電動車新勢力5月交付情況

公司 5月交付量（輛） 按年變幅 理想汽車 11496 +165.9% 小鵬汽車 10125 +78.1% 蔚來 7024 +4.7%

三大中資電動車企4月交付受挑戰，【下一頁】

理想5月交付達11496輛 常州工廠仍未完全恢復

理想汽車公布，5月交付11,496輛理想ONE，按年增長165.9%。自交付以來，理想ONE累計交付量已達171,467輛。

理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠指，位於長三角地區的理想汽車零部件供應商雖然逐漸開始恢復部份生產，但依舊存在零部件供應緊張的情況。目前理想汽車常州工廠的生產仍然沒有完全恢復正常，從而導致部分用戶的新車交付延期。理想汽車正與供應商企業一起，在滿足疫情防控的要求下積極恢復產能，縮短預訂理想ONE用戶提車等待週期。

截至5月31日，理想汽車在全國已有233家零售中心，覆蓋108個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心253家，覆蓋214個城市。

小鵬5月交付10125輛 正加速復工復產、處理積累訂單

小鵬汽車 （09868） 公布，5月份合共交付10125輛小鵬汽車，按年增長78%，首5個月累計交付53688輛，按年增長122%。當中，小鵬P7交付量為4224輛，小鵬P5為3686輛，小鵬G3為2215輛。

小鵬汽車表示，隨著核心供應鏈加速復工復產，公司在5月中旬已經恢復肇慶工廠的雙班生產，以加速交付自第一季度以來積累的大量訂單。

蔚來5月交付量僅增近半成 車輛交付受防疫限制影響

蔚來 （09866） 5月份交付7024輛汽車，包括5317輛高端智能電動SUV，以及1707輛高端智能電動旗艦轎車。今年首5個月，累計交付量達37866輛，按年增長11.8%。

蔚來表示，公司的汽車生產已經從部分地區疫情的影響中逐步恢復，但車輛交付仍在一定程度上收到相關防疫措施的限制。鑒於近期疫情形勢的支持性進展和強勁的訂單流入，蔚來計劃通過與供應鏈夥伴緊密合作，將產能進一步提升至更高水平，並由6月起加快恢復車輛交付。

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