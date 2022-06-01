【遊戲熱話】年度遊戲收入公司排行榜出爐　任天堂竟失落頭三位

▲ 在調查中排名第一的是騰訊，其遊戲收入主要來自手機遊戲《王者榮耀》，以及旗下 Supercell 的《皇室戰爭》系列。

說到全球最賺錢的遊戲公司，大家可能會想到Sony、微軟與任天堂三大遊戲巨頭。但據市場調查公司Newzoo日前發表的數據顯示，任天堂在2021年遊戲收入只排名第8，比蘋果及Google更低。

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在調查中排名第一的是騰訊，其遊戲收入主要來自手機遊戲《王者榮耀》，以及旗下 Supercell 的《皇室戰爭》系列。至於Sony則排名第二，蘋果及和微軟分別排名第三及第四。Newzoo表示，Sony及任天堂受到疫情的打擊最嚴重，導致遊戲主機無法如期銷售，繼而影響遊戲相關的銷售表現。尤其是Sony同期收益下跌2.3%，是排名頭10位公司中唯一出現負增長的公司。相比之下，微軟由於有訂閱服務Xbox Game Pass帶動，為公司的遊戲收益增加約9.6%。

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Newzoo又指，對於蘋果及Google打進前十位感到驚訝。前者更排名第三，後者則排名第五，兩者雖然都有各自的遊戲服務，但實際收入非常小，主要以益來自App Store及Google Play平台，當中的抽佣模式帶動兩者在2021年的遊戲收入。

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責任編輯：廖淑瑩

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