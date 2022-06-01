【NFT】實惠聯乘Articoin 推出綠色NFT與本地藝術的結合 市民買家品滿300元即可換領NFT一枚

近年，NFT熱潮受到明星名人和KOL的影響，備受市民關注。實惠集團旗下科技創新公司Innoverse與Articoin攜手合作，於Pricerite實惠Megabox分店舉行「綠色NFT本地藝術的結合」活動，店舖內特別加設NFT展示區，讓顧客親身觀賞是次活動的3個藝術品。是次活動將NFT直接連結在日常消費，顧客只要於Pricerite實惠全線分店及網店購買家品滿300元，即可於網上以300分會員積分登記換領NFT一枚，先到先得。

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Pricerite實惠和Innoverse藉著這次與Articoin合作，希望應用嶄新科技推廣環保與藝術，並提升公眾對NFT的認識，合力將NFT展現在大眾眼前。藝術家亦能透過平台讓作品在區塊鏈市場中產生價值，且在往後每一次交易中均能獲得版稅分成，從而支持他們繼續創作。顧客同時亦可獲得ESG電子證書一張，以證明顧客對ESGs和SDGs的支持。

不少報導指鑄造一個NFT的碳足跡相等於一個城市⼈超過一個月的⽤電量，Articoin明白不少企業與藝術家對傳統虛擬貨幣的開採過程消耗大量能源的顧慮，以及他們對於尋求更環保方案的期望。因此，平台背後所擁有的綠色區塊鏈 NOIZ Chain——用硬碟容量證明（Proof-of-Capacity，PoC）的去中心化挖礦技術，相比傳統虛擬貨幣以工作量為共識機制（Proof-of-Work，PoW）的⽤電量大幅減少，以達致低碳排放。Articoin更方便客户在平台上以CLP中電的碳信⽤為交易作碳中和抵消處理（Carbon offset），從而真正做到買賣零碳足跡。

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責任編輯：羅浩濂