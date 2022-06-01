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港島藍籌屋苑「價崩」　2018年高價購海怡半島　實蝕超過200萬

股樓投資 16:42 2022/06/01

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雖然近期樓市交投回升，但港島藍籌屋苑驚現大額蝕讓買賣。有業主於2018年購入海怡半島一個三房單位，若連雜費計，實蝕超過200萬元。

中原地產盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島8座高層E室，實用面積739平方呎，三房套及士多房間隔，向南，新近以1,328萬元易手，實用呎價約17,970元。 

資料顯示，原業主於2018年8月以1,480萬元買入上址，持貨3年多，現帳面蝕152萬元，物業期內貶值10%，若連佣金及其他支出計，蝕超過200萬元。  

延伸閱讀 十大屋苑5月呎價變化一覽　成交量按月跌逾四成　創4個月新低【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

海怡半島 私人屋苑 中原地產

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