港島藍籌屋苑「價崩」　2018年高價購海怡半島　實蝕超過200萬

雖然近期樓市交投回升，但港島藍籌屋苑驚現大額蝕讓買賣。有業主於2018年購入海怡半島一個三房單位，若連雜費計，實蝕超過200萬元。

中原地產盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島8座高層E室，實用面積739平方呎，三房套及士多房間隔，向南，新近以1,328萬元易手，實用呎價約17,970元。

資料顯示，原業主於2018年8月以1,480萬元買入上址，持貨3年多，現帳面蝕152萬元，物業期內貶值10%，若連佣金及其他支出計，蝕超過200萬元。

延伸閱讀 十大屋苑5月呎價變化一覽 成交量按月跌逾四成 創4個月新低【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映 【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機