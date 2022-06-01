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狗狗幣創始人質疑「無料到」 馬斯克反串「我個仔叻過你」

環球社會熱點 16:44 2022/06/01

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全球首富馬斯克愛在Twitter發表個人言論，其舉動備受網民關注。狗狗幣創始人之一帕爾默早前接受澳洲媒體訪問時，質疑馬斯克「無料到」，扮擅長寫程式。馬斯克在Twitter揶揄帕爾默，指自己孩子12歲時寫的程式都比他好。

印度男每餐即食麵食到要離婚 網民質疑：「婚前唔確認？」 【下一頁】

狗狗幣創始人之一帕爾默（Jackson Palmer）早前接受澳洲媒體Crikey採訪，透露自己數年前開發能幫助識別Twitter加密騙局的機器人後，向馬斯克發送有關程式。帕爾默與馬斯克交流後，發現馬斯克並非如他所說般理解編碼，又指他甚至不懂如何運行Python。

帕爾默質疑馬斯克只是推銷自己的願景，就像Tesla全自動駕駛功能，目前根本無法實現，又嘲馬斯克「無料到」，只是扮擅長寫程式。

馬斯克Twitter發文反嘲帕爾默，指自己孩子在12歲寫的編碼，比他當年發送給自己的程式指令碼還要好。他又嘲如果帕爾默的成果優秀，應該與全世界網民分享所寫的程式，讓Twitter用戶享受更好操作體驗。

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英男隱瞞遺傳病史捐精 累15個兒童有基因缺陷低智商 【下一頁】

帕爾默其後回應馬斯克，並再次上載他4年前已公開發布的代碼，表示這些簡單程式指令碼，當年能避開低階的網絡釣魚騙案，亦指程式成功幫助很多Twitter用戶。

雙方繼續唇槍舌劍，馬斯克再嘲身為狗狗幣始創人之一的帕爾默，從未寫過任何狗狗幣的代碼。

狗狗幣聯合創始人馬庫斯（Billy Markus）發聲打圓場，表示自己只寫了20行代碼，餘下都是複製，稱讚其他人於代碼庫所寫的程式比他和帕爾默加起來還要多。

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責任編輯：郭麗明

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