  • 29°C
香港時間 : 2022601日 (三) 18:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】外母心儀一租盤 港男與太太陪簽約 竟被業主以外母似「租霸」為由拒租

理財智慧 17:20 2022/06/01

分享：

分享：

相信每位業主也不希望遇上租霸，然而不知道大家認為「租霸」又有沒有樣子看呢？近日有網民於網上「香港討論區」發文，指太太與外母最近心儀一單位，並打算把其租下來居住，然而當業主看到外母後卻以一原因為由，拒絕把單位租給其外母。

樓主指自己與太太一直在找租盤，以使外母能與他們住近一些，早前太太與外母在看過一單位後感到滿意，並打算租下來，而樓主也特意請了半天假來陪她們簽約，當時太太與外母在樓下經已安排定傢俱要怎樣搬進去，然而當業主見到外母後立即黑了面，在閒聊後突然指：「我現時不想把單位租給你們了，我們有緣再見吧！」。

【樓市熱話】租住單位未滿一年  租客稱問題多欲取回按金  被斥沒合約精神 【下一頁

同場加映：【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

當時外母立即沖去問業主原因，而業主則指因為外母的外型太刻薄，樣子好像租霸，因此不想把單位租給外母，樓主指幸好還未約搬屋公司，他最後問網民「租霸」是否真的有樣子可以看。

【延伸閱讀】【公屋裝修】一個人住430呎公屋  雜物太多致客廳放床 花44萬大翻新望安享晚年  組合櫃代替牆壁收納量大增 【下一頁

    點擊圖片放大
    +39
    +38

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「有些業主不喜歡把單位租給老人，因為害怕他們沒有收入，又怕他們沒錢交租。」，「會不會是你外母有太多話說？」，也有人指，「最近有很多「租霸」，也難怪業主會小心一些。」。

另有網民指，「這是一場緣份遊戲。」，「不交租也不害怕，最怕是有人在單位內過身。」。

【樓市熱話】家中多購一個單位 港男欲搬出去擺脱惡父  母親卻想將新樓出租 【下一頁

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀

開啟hket App，閱讀全文
納米樓 物業出租 供樓負擔 香港

上一篇文章

【網民熱話】 借全副身家8萬予朋友應急 友人不守諾言拖慢還款 港男感被當水魚兼呻窮

下一篇文章

【利財筆記】林本利：放寬樓按 對樓市刺激有限
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iMoney有禮】送3M™Filtrete™靜電空氣濾網（15”x 8”）x 4包（總值$200）
【iMoney有禮】送3M™Filtrete™靜電空氣濾網（15”x 8”）x 4包（總值$200）
與時並進的大師　ZENITH
與時並進的大師　ZENITH
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款