【樓市熱話】外母心儀一租盤 港男與太太陪簽約 竟被業主以外母似「租霸」為由拒租

相信每位業主也不希望遇上租霸，然而不知道大家認為「租霸」又有沒有樣子看呢？近日有網民於網上「香港討論區」發文，指太太與外母最近心儀一單位，並打算把其租下來居住，然而當業主看到外母後卻以一原因為由，拒絕把單位租給其外母。

樓主指自己與太太一直在找租盤，以使外母能與他們住近一些，早前太太與外母在看過一單位後感到滿意，並打算租下來，而樓主也特意請了半天假來陪她們簽約，當時太太與外母在樓下經已安排定傢俱要怎樣搬進去，然而當業主見到外母後立即黑了面，在閒聊後突然指：「我現時不想把單位租給你們了，我們有緣再見吧！」。

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當時外母立即沖去問業主原因，而業主則指因為外母的外型太刻薄，樣子好像租霸，因此不想把單位租給外母，樓主指幸好還未約搬屋公司，他最後問網民「租霸」是否真的有樣子可以看。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「有些業主不喜歡把單位租給老人，因為害怕他們沒有收入，又怕他們沒錢交租。」，「會不會是你外母有太多話說？」，也有人指，「最近有很多「租霸」，也難怪業主會小心一些。」。

另有網民指，「這是一場緣份遊戲。」，「不交租也不害怕，最怕是有人在單位內過身。」。

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責任編輯：關海儀