【工資補貼】政府公布保就業計劃首批受惠名單 工資補貼金額達52億元

2022保就業計劃公布首批領取工資補貼的僱主名單。至今約77,000名僱主獲發5月份工資補貼，金額52億元、承諾受薪僱員約665,000人。政府表示，計劃透明度高，便利公眾監察。首批領取工資補貼的僱主名單、核心業務、工資補貼金額、承諾受薪僱員人數已上載計劃網站。

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其餘成功申請者將會陸續收到手機短信和電郵通知，並可登入計劃網頁查看詳細申請結果。另外，秘書處6月初開放網上系統，供已獲發5月工資補貼的僱主按其意願調整6月的承諾僱員人數。僱主將陸續收到手機短信和電郵通知，他們須於通知發出後十天內作出調整。

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除此以外，政府亦提醒市民，如若發現疑似濫用或違反計劃條款的情況，可透過熱線183 6122或電郵舉報。

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記者：鄭日棱