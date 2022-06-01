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【工資補貼】政府公布保就業計劃首批受惠名單 工資補貼金額達52億元

理財智慧 16:46 2022/06/01

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2022保就業計劃公布首批領取工資補貼的僱主名單。至今約77,000名僱主獲發5月份工資補貼，金額52億元、承諾受薪僱員約665,000人。政府表示，計劃透明度高，便利公眾監察。首批領取工資補貼的僱主名單、核心業務、工資補貼金額、承諾受薪僱員人數已上載計劃網站。

【數碼影像】徠卡與松下簽署全面戰略合作協定 將共同投資相機及鏡頭新技術 「L² Technology」為合作新標誌【下一頁

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

其餘成功申請者將會陸續收到手機短信和電郵通知，並可登入計劃網頁查看詳細申請結果。另外，秘書處6月初開放網上系統，供已獲發5月工資補貼的僱主按其意願調整6月的承諾僱員人數。僱主將陸續收到手機短信和電郵通知，他們須於通知發出後十天內作出調整。

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

除此以外，政府亦提醒市民，如若發現疑似濫用或違反計劃條款的情況，可透過熱線183 6122或電郵舉報。 

【有相睇】屯門靚裝三房居屋「大平賣」　低銀行估值8%沽　投資客主動出擊撈筍盤【下一頁

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記者：鄭日棱

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