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【網民熱話】 借全副身家8萬予朋友應急 友人不守諾言拖慢還款 港男感被當水魚兼呻窮

理財智慧 17:23 2022/06/01

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欠債還錢天公地道，不知道大家有否試過好心借錢給朋友卻遲遲也收不到欠款的經歷呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己當時好心把全副身家8萬元均借給了朋友應急，然而他卻沒有守諾言於指定時間還清欠款，每月只還500元，樓主指自己現時十分窮，於是問網民怎樣才能使他還清欠款。

樓主經歷：

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同場加映：【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「找他的家人代他還錢吧！」，「究竟要有多熟才會把全副身家借給別人。」，也有人指，「你答應了可以讓他遲還款？」，「人家當你「水魚」，你卻把人當成兄弟。」。

另有網民指，「你有沒有借據，若沒有的話只能見財化水了。」，「他是見你好欺負所以才不還錢給你吧！」。

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責任編輯：關海儀

 

 

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