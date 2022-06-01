【網民熱話】 父親離世留10萬遺產 妹以幫母理財為由收歸己有 兄發現後要求歸還兼狂數細妹賤

不知道大家與兄弟姊妹的感情好不好呢？近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己是家中的獨子，一直與父母同住及獨自供養他們30年，然而近日他與出嫁多年的妹妹因父親留下來的家產而出現爭執，雙方爭持不下，各人也認為對方也是對於父親留下來的10萬元虎視眈眈。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「為何當時妹妹說要幫母親理財，把10萬轉入戶口你也不知道？」，「你叫她把錢歸還給你母親不就行了嗎？」，也有人指，「 10萬元只是小數目，有必要因此而反目嗎？」。

另有網民指，「10萬如此少？不說以為是100萬。」，「為甚麼你妹妹可以哄到你母親把錢給她？」。

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責任編輯：關海儀