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【網民熱話】 父親離世留10萬遺產 妹以幫母理財為由收歸己有 兄發現後要求歸還兼狂數細妹賤

理財智慧 17:24 2022/06/01

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不知道大家與兄弟姊妹的感情好不好呢？近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己是家中的獨子，一直與父母同住及獨自供養他們30年，然而近日他與出嫁多年的妹妹因父親留下來的家產而出現爭執，雙方爭持不下，各人也認為對方也是對於父親留下來的10萬元虎視眈眈。

樓主經歷：

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【網民熱話】做人一定要上進？ 30歲港男由月薪14K捱至20K   享受低物慾生活  但怕找不到另一半感迷惘【下一頁

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「為何當時妹妹說要幫母親理財，把10萬轉入戶口你也不知道？」，「你叫她把錢歸還給你母親不就行了嗎？」，也有人指，「 10萬元只是小數目，有必要因此而反目嗎？」。

另有網民指，「10萬如此少？不說以為是100萬。」，「為甚麼你妹妹可以哄到你母親把錢給她？」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

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責任編輯：關海儀

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