英國4月按揭金額大減1/3 業主減價情況增

受俄烏戰爭加高通脹夾擊影響，英國生活成本不斷增加，英國4月淨按揭貸款按月減少36%。有英國地產公司表示，生活成本上漲令買家數目減少，但指英國民眾對加按再融資的需求依然強勁。

英上月平均樓價達248萬 料年底升幅放緩 【下一頁】

英倫銀行周二（5月31日）公布，英國4月淨按揭貸款為41億英鎊（約405億港元），較3月的64億英鎊（約632億港元）減少近36%。買樓的按揭貸款批准數量，亦從6.95萬宗下跌至6.6萬。

英國10大樓價最容易負擔城市（排名由低至高）

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

雖然過去一年英國樓市熾熱，但上述兩項數據皆低於疫情爆發前1年內的平均水平。英國地產公司Knight Frank Finance合夥人Hina Bhudia表示，隨著生活成本上漲，買家數目及成交都在減少。

Bhudia指，部分產品的利率過去1年內上升一倍，許多貸款者感覺急需盡快採取行動，或重新評估所能負擔費用能力。她強調，英國民眾希望對抗不斷上升的利率，對加按再融資需求依然強勁。

倫敦露營車月租7700元 住屋主花園但有廚房同Wifi 【下一頁】

英國物業買賣網站Zoopla數據顯示，過去一個月內，賣家減價及加快出售物業的情況都有增加。網站數據更指，在4月至5月中旬期間，市面約5%物業願意減價5%，較數月前多。

英國10大樓價最難負擔城市（排名由低至高）

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

移民熱門地政策及民情追蹤，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀