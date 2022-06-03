【室內設計】3人家庭買入浪翠園 48萬裝修454呎單位 簡約色系配合風水 採用懸空櫃增全屋儲物空間

很多時購入二手物業都需要重新裝修，因為上手業主的設計或間隔未必符合新戶主的要求，而裝修後也許會有煥然一新的感覺。是次要介紹的單位是位於深井的浪翠園，實用面積約454平方呎，裝修費約48萬。單位沒有做過大的間隔改動，全部設計連裝修大約用了3個月。

這單位共居住了3人，裝修原因是業主新購入二手物業，因而要重新裝修以符合其需要。業主在設計上要求以簡約為主，並配有少許日式感覺的風格。設計時遇到的困難是由於廚房是不規則的形狀，為了配合戶主想法，因而要將洗衣機和雪櫃均放置在廚房內。

單位屬於2房間隔，裝修前雖然不算殘舊，但以螢光黃的牆身或許不具美感，在傢俬方面亦難以作配襯，更不符合業主所想。有見及此設計師裝修時在全屋均以簡約風格來設計，以淺原木色及白色作配搭，使視覺效果更為舒適和整潔，同時滿足戶主的要求。

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首先在客廳方面，設計師為電視牆身增加特色位，用了和式牆紙更為搶眼。加上電視櫃上採用嵌入燈膽作照明，光亮度更為充足且不失美感。另外設計師以木紋條子屏風分隔開飯廳和客廳，兩邊的空間更為清晰。

全屋454呎亦只有3人居住，空間還算充裕，但單位內亦設有不少收納位，包括客飯廳和睡房等。客廳的電視櫃下方採用懸空梯形設計，可放置小型清潔工具，同時避免普通懸空櫃的沉悶感；飯廳方面兩邊均設有櫃作收納；主人房在床尾上方亦設有懸空櫃，更把枱面用上窗台位置，用盡每一吋空間。

裝修設計特點是由於業主有風水上的考量，因此不能有深色顏色，在浴室方面設計師特意在地板用了數塊深色的六角形磚作對比和點綴。加上業主想有彷如酒店式洗面盆，所以浴室面盤改為長方型，下方櫃則採用懸空設計，能有效收放雜物，而滲出的燈光亦有助增強空間感；原先的浴缸亦被拆除，改為企缸。

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由於廚房原先的間隔不規則，亦難以有過大變動，因此設計師只是將雪櫃和洗衣機改為放置在廚房內，不會阻礙走動，亦減少佔用其他位置；同時設立更多的吊櫃以供戶主作收納廚具之用，感覺更為整齊。

費用：約48萬

*資料及圖片由 BMB 室內設計裝修工程 提供

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責任編輯：陸盈希